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آخر تحديث: الثلاثاء، 23 - أكتوبر - 2018 الساعة 06:57:32م
الرئيس المشاط يهنئ غوتيريس بمناسبة يوم الأمم المتحدة
بعث الأخ مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى برقية تهنئة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، بمناسبة الاحتفال بيوم الأمم المتحدة.
ظريف:واشنطن لا تحترم القوانين الدولية والاتفاقات التي توقع عليها
أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن الولايات المتحدة لا تحترم القوانين والقرارات الدولية ولا تقيم وزنا للاتفاقيات التي توقع عليها وهو ما ينسف فائدة ونتائج أي محادثات معها.
الأمم المتحدة تحذر من مجاعة قد تطال 14 مليون شخص في اليمن
حذرت الأمم المتحدة من تفاقم الأوضاع الإنسانية في اليمن.. مشيرة إلى أن 14 مليون شخص قد يصبحون على شفا المجاعة خلال الأشهر القادمة في حال استمرت الأوضاع على حالها .
مجلس الشباب والرياضة يشكل لجان لمراجعة لوائح الوزارة والقطاعات التابعه لها
ناقش مجلس وزارة الشباب والرياضة برئاسة الوزير حسن زيد اليوم عددا من القضايا المتعلقة بأعمال الوزارة وقطاعاتها المختلفة وأنشطة الاتحادات الرياضية.
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الرئيس المشاط يهنئ غوتيريس بمناسبة يوم الأمم المتحدة
[23/أكتوبر/2018]
صنعاء-سبأ:
بعث الأخ مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى برقية تهنئة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، بمناسبة الاحتفال بيوم الأمم المتحدة.
سبأ
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