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آخر تحديث: الثلاثاء، 23 - أكتوبر - 2018 الساعة 06:57:32م
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وزير التعليم الفني يلتقي نائب ممثل منظمة اليونيسيف لدى اليمن
[23/أكتوبر/2018]
صنعاء-سبأ:

ناقش وزير التعليم الفني والتدريب المهني غازي أحمد علي محسن اليوم مع نائب ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" لدى اليمن االدكتور شيرن فاركي، أوجه التعاون المشترك في مجال التدريب الفني والمهني.


وفي اللقاء الذي حضره نائب وزير التعليم الفني الدكتور خالد الحوالي, ثمن وزير التعليم الفني الدور الإنساني الذي تقدمه منظمة اليونيسيف للطفولة في اليمن ودعمها للعديد من البرامج في مختلف المجالات.

واستعرض الصعوبات التي تواجه تطوير قطاع التعليم الفني, خاصة في ظل العدوان الذي دمر نحو 72 منشأة تابعة للتعليم الفني في مختلف المحافظات.

وأكد الوزير غازي حرص الوزارة على استمرار العملية التعليمية وتحقيق نهضة في واقع التعليم الفني من خلال تعزيز الشراكة مع المنظمات المانحة.

وأعرب عن تطلع الوزارة من اليونيسيف إمكانية دعم العديد من برامج التعليم الفني وخاصة ما يتعلق بطباعة المناهج وتأهيل وترميم المعاهد الفنية وتخصيص حافز شهري للكوادر االتدريسية وتعليم وتدريب الفتاة.

فيما استعرض نائب ممثل منظمة اليونيسيف برامج الدعم التي تقدمها المنظمة في العديد من المجالات وفي المقدمة الصحة والتغذية والتعليم وحماية الطفولة والمياه والصرف الصحي.

وأشار إلى أن الدعم يتركز في الوقت الراهن في ظل الحرب والحصار حول التعليم ومكافحة الكوليرا وخطر المجاعة .. مبديا استعداد المنظمة تقديم الدعم لبرامج التعليم الفني، والدفع بالأطفال للالتحاق بالمعاهد الفنية والمهنية.

وتم التأكيد خلال اللقاء على تشكيل فريق فني هندسي من القطاعات المعنية بالوزارة إلى جانب فريق فني من المنظمة لزيارة عدد من المعاهد بالأمانة والإطلاع على الإشكاليات التي تواجه المعاهد وتحديد الاحتياجات اللازمة لتوفيرها من قبل المنظمة.

حضر اللقاء وكيل الوزارة لقطاع التخطيط الدكتور منير القاضي والقائم بأعمال وكيل قطاع الفتاة وفاء رشيد ومستشارا الوزارة الدكتور علي المطاع وسعيد ناجي غرابة.

سبأ
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