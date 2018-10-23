محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مناقشة التحضيرات الخاصة بعقد اللقاء التشاوري الأول للشباب صنعاء-سبأ:

ناقش اليوم اجتماع برئاسة وزير الشباب والرياضة حسن محمد زيد التحضيرات لعقد اللقاء التشاوري الأول للمبادرات الشبابية وورشة للجنة الفنية للإستراتيجية الوطنية للطفولة والشباب.



وفي الاجتماع، أكد الوزير زيد على أهمية الاعداد والتحضير الجيد لإنجاح اللقاء التشاوري الاول الذي سيشارك فيه العديد من المكونات الشبابية والجمعيات والجهات ذات العلاقة بهدف الخروج برؤية موحده تصب في خدمة الشباب خصوصا في الظروف التي يمر بها الوطن.



وشدد الوزير على ضرورة الاهتمام بالشباب واستيعاب كل المكونات والمنظمات العاملة في الجانب الشبابي خاصة في ظل تعدد الحكومات الشبابية .. مشيرا الى أهمية إبراز دور الشباب في هذه المرحلة التي يمر بها الوطن من عدوان أمريكي سعودي اماراتي.



من جانبه، استعرض القائم بأعمال وكيل قطاع الشباب محمد الصرمي تقرير تفصيلي للتحضيرات النهائية لعقد اللقاء التشاوري الأول والذي من المتوقع أن يشارك فيه 200 مشاركا يمثلون كافة المكونات والمبادرات الشبابية، بالإضافة لعقد ورشة العمل الخاصة باللجنة الفنية للإستراتيجية الوطنية للطفولة والشباب المقرر اقامتها خلال الاسبوع القادم.



حضر الاجتماع وكيل وزارة الشباب والرياضة محمد منصر ووكيل قطاع المرأة هناء العلوي والوكيل المساعد لقطاع الشباب أحمد العشاري والمدير التنفيذي لصندوق النشئ محمد الحبسي والقائم بأعمال وكيل قطاع الاعلام اسامة ساري وعدد من مدراء العموم بقطاع الشباب.

سبأ [23/أكتوبر/2018]سبأ