اجتماع بمجلس الشورى يناقش الأوضاع الصحية بالمحافظات

صنعاء-سبأ:

عقد بمجلس الشورى اليوم اجتماع برئاسة القائم بأعمال رئيس المجلس محمد حسين العيدروس، ضم وزير الصحة العامة والسكان الدكتور طه المتوكل ووزير الدولة حميد المزجاجي ووكيل الوزارة لقطاع الخدمات الدكتور عبدالعزيز الديلمي وعدد من قيادات وزارة الصحة، بحضور عدد من أعضاء مجلس الشورى.



كرس الإجتماع لمناقشة الأوضاع الصحية بالمحافظات على ضوء تقارير وتوصيات مجلس الشورى حول القضايا المرتبطة بنشاط وزارة الصحة وجهودها في مواجهة آثار العدوان على قطاع الصحة وإنعكاساته في إنتشار الأوبئة والتي تم رفعها لرئيس المجلس السياسي الأعلى.



وفي الإجتماع أشاد القائم بأعمال رئيس مجلس الشورى بتوجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ لوزارة الصحة والجهات ذات العلاقة الهادفة الإرتقاء بالأوضاع الصحية والوقائية والتخفيف من الآثار الكارثية التي تسبب بها العدوان على الجوانب الصحية والإنسانية .



ونوه بجهود قيادة وزارة الصحة وكوادرها خاصة في الفترة الأخيرة من خلال الحركة الدؤوبة والزيارات الميدانية لقيادة الوزارة، ما أسهم في تجاوز الكثير من الصعوبات التي تعاني منها المستشفيات والمرافق الصحية خاصة في الأرياف .



وأشار العيدروس إلى توصيات ومقترحات مجلس الشورى خلال الفترة الماضية في الجانب الصحي ومنها "العمل مع المنظمات الدولية الداعمة من أجل ضمان الاستفادة من خطة الاستجابة للأمم المتحدة لعام 2018م في تقديم الدعم للبرامج والأنشطة الصحية .



وثمن الجهود المبذولة للحد من إنتشار وباء الكوليرا والدفتيريا .. مؤكدا الإستمرار في تفعيل البرامج المشتركة بين وزارة الصحة العامة والجهات الحكومية ذات العلاقة في سبيل ذلك .



كما أكد أهمية تفعيل دور خطباء المساجد في التوعية المجتمعية بأهمية التطعيم ضد الأمراض والأوبئة وأمراض الطفولة القاتلة .. مبينا أن أغلب مشكلات الصحة العامة في اليمن خاصة بمحافظتي الحديدة وصعدة ناجمة عن تعمد إستهداف العدوان للبنية التحتية ومنشآت الخدمات العامة ومنها آبار المياه ومنشآت الصرف الصحي.



من جانبه إستعرض وزير الصحة العامة والسكان الوضع والتحديات التي تواجه القطاع الصحي في مختلف المرافق الصحية .



ولفت إلى المعالجات والإجراءات التنفيذية التي شرعت الوزارة ومنها تفعيل الخدمة الريفية لأطباء الامتياز من خريجي كليات الطب والأطباء الأخصائيين بالتعاون مع المنظمات الدولية العاملة في المجال الصحي بهدف تفعيل الخدمة الطبية بالمستشفيات والمراكز الصحية في الأرياف.



وأشار الدكتور المتوكل إلى ارتفاع عدد الملتحقين بالدراسات في برنامج البورد العربي في الاختصاصات الطبية المتعددة خلال هذا العام 436 طبيبا.



وقال " تم تدشين برنامج الماجستير في الاختصاصات الطبية النادرة الأوعية الدموية والتجميل والطب الشرعي والوجه والفكين وجراحة القلب وذلك لأول مرة في اليمن والذين سيشكلون بتخرجهم رافداَ وإضافة نوعية للإرتقاء بالوضع الصحي".



ونوه بتعاون المنظمات الدولية في توفير جزء من المحاليل الطبية والتجهيزات الخاصة بالأمراض المزمنة ومنها حالات الفشل الكلوي .. معربا عن أمله في مضاعفة الجهود للتخفيف من معاناة المرضى جراء الحصار من قبل دول العدوان والذي منع دخول الدواء وسفر المرضى للعلاج في الخارج.



وأكد وزير الصحة الحرص على تفعيل التطعيم الوقائي ضد الأمراض الفتاكة .. مشيراَ إلى أن عزوف الكثير من الأسر عن تطعيم أفرادها أدى إلى تفاقم حالات الإصابة بالأوبئة والأمراض.



فيما تطرق الدكتور المزجاجي إلى المشكلات التي تواجه القطاع الصحي بالمحافظات، خاصة محافظة الحديدة جراء التصعيد العسكري الأخير للعدوان على الساحل الغربي .



وأشار إلى تعمد العدوان إنتشار الأوبئة بالقصف المتعمد للآبار وخزانات المياه ومنشآت الصرف الصحي بالمحافظة بغرض زيادة وتعميق معاناة المواطنين الإنسانية والصحية .. منوها بإهتمام حكومة الإنقاذ بتذليل الصعوبات في هذا الجانب .



بعد ذلك إستعرض مدير عام مكافحة الأمراض والترصد الوبائي الدكتور محمد عدلان تقرير وزارة الصحة العامة والسكان عن الوضع الوبائي في اليمن بالإحصائيات والأرقام .



وأكد التقرير أهمية تضافر الجهود الحكومية والشعبية للحد من انتشار الأوبئة والأمراض وعلى رأسها التوعية المجتمعية بأخذ اللقاحات اللازمة للوقاية من هذه الأمراض .



ودعا الإجتماع المواطنين والأسر التحصين للوقاية من الأمراض والتي ستعود بالفائدة المباشرة على الأطفال وتجنبيهم الإعاقة من هذه الأمراض .



كما أكد الإجتماع أهمية تخصيص برامج وفلاشات إعلامية مشتركة بين وزارتي الصحة العامة والسكان والإعلام بما يسهم في التوعية المجتمعية بأهمية التطعيم ضد الأمراض والأوبئة .. مشددا على أهمية إضطلاع منظمات المجتمع المدني ورجال الأعمال في دعم أنشطة وزارة الصحة العامة والسكان لإنجاح خططها وبرامجها



وكان القائم بأعمال رئيس مجلس الشورى بحث مع وزير الصحة العامة والسكان جهود الوزارة في تفعيل الخدمات الصحية ومكافحة الأوبئة من خلال إعادة تأهيل العديد من المستشفيات والمراكز الصحية خاصة الريفية والتي كانت معظمها متوقفة عن العمل.







وناقش اللقاء إمكانية تعزيز الشراكة بين المجلس ووزارة الصحة وما يمكن أن يقدمه المجلس من دعم وخبرات في مساندة جهود الوزارة ، ما جعل المراكز والمستشفيات خاصة الحكومية أكثر إيجابية عما كانت عليه من خلال استقبال المرضى في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد جراء استمرار العدوان والحصار.

[23/أكتوبر/2018]سبأ