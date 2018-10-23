ندوة خاصة بتداعيات استهداف خدمات الاتصالات لطلبة كلية الهندسة بحجة

صنعاء-سبأ:

نظمت اللجنة الوطنية للدفاع عن خدمات الاتصالات اليوم ندوة عن تداعيات استهداف خدمات الاتصالات لطلاب كلية الهندسة - جامعة حجة - ضمن سلسلة التوعية المجتمعية التي تقوم بها اللجنة للتعريف بمخاطر استهداف العدوان لقطاع الاتصالات.



وفي الندوة التي حضرها عميد المعهد العام للاتصالات عبد الكريم الآنسي، قال رئيس اللجنة الوطنية للدفاع عن خدمات الاتصالات المهندس محمد الذهباني "إن العدوان عمل على استهداف كل شيء في اليمن بما فيها استهداف وتدمير البنية التحتية لقطاع الاتصالات بقصف المحطات والأبراج والمباني الخاصة بالاتصالات ومنشآتها المدنية".



وأشار إلى أن العدوان يسعى إلى تعطيل قطاع الاتصالات الوطنية المتنفس الوحيد لليمنيين إلا أن جهود كبيرة تبذل من قبل كوادر الاتصالات في سبيل تأمين واستمرار خدماته في ظل ظروف عصيبة للغاية.



وأضاف: أن ما يسعى له العدوان من تخريب لهذا القطاع الحيوي من خلال عمل مشاريع وهمية مثل مشروع شركة عدن نت الذي يخدم أجندة العدوان حيث يدار هذا المشروع وتذهب ايراداته لصالحها.



بدوره أشار وزير الاتصالات وتقنية المعلومات في حكومة شباب اليمن المستقل المهندس شرف الابيض إلى أهمية دور الشباب اليمني الفاعل في حماية مكتسبات الوطن وبناء المجتمع خاصة في ظل عدوان غاشم وحصار جائر.



وقال "إن ما تتعرض له خدمات الاتصالات والانترنت من قبل حكومة هادي المدفوعة، وإصرارها على استخدامها المشروع المسمى "شركة عدن نت" تهدف إلى تدمير وإيقاف خدمات الاتصالات والانترنت الحيوية".



وأضاف " يتوجب علينا نحن شباب هذا الوطن المعتدى عليه الوقوف بحزم أمام تلك الأعمال العدوانية التي يتعرض له القطاع الحيوي لقطاع الاتصالات اليمنية".



تخلل الندوة عرض تقديمي للتحديات والخسائر التي يتعرض له قطاع الاتصالات بالجمهورية اليمنية ، وريبورتاج عن الخسائر والمواقع التي دمرها العدوان لقطاع الاتصالات في بلادنا.

[23/أكتوبر/2018]سبأ