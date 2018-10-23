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آخر تحديث: الثلاثاء، 23 - أكتوبر - 2018 الساعة 06:01:02م
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مناقشة أنشطة وبرامج أطباء بلا حدود بمحافظة عمران
[23/أكتوبر/2018]
عمران-سبأ:

ناقش محافظ عمران الدكتور فيصل جعمان اليوم مع فريق منظمة أطباء بلا حدود العاملة بالمحافظة، مستوى تنفيذ البرامج والأنشطة التي تبنتها المنظمة في مستشفيي خمر وحوث.


وتطرق اللقاء إلى سبل توسيع أنشطة المنظمة في مديريات المحافظة الأخرى وكذا ما تتضمنه خطة المنظمة للعام القادم.

واستعرض اللقاء الذي حضره مدير مكتب الصحة الدكتور هادي الحمزي، الأنشطة والبرامج والمشاريع الصحية التي ستنفذها أطباء بلا حدود خلال الفترة المتبقية من العام الجاري والنصف الأول من العام القادم خاصة ما يتعلق بسوء التغذية والكوليرا .

كما تطرق إلى أهمية التوسع في دعم مراكز صحية في مديريات المحافظة وخاصة المستشفيات الريفية في المناطق النائية .

وفى اللقاء أشاد المحافظ جعمان بالجهود الملموسة لمنظمة أطباء بلا حدود والدور الإنساني والطبي الذي تقدمه للمرضى في مستشفيي خمر وحوث وعدد من الوحدات الصحية .

وأكد على ضرورة مضاعفة الجهود وتحسين مستوى الخدمات الطبية والعلاجية خصوصا في ظل استمرار العدوان والحصار.

ولفت إلى أهمية دعم مستشفى 22 مايو الجديد بمدينة عمران الذي يعتبر المستشفى المرجعي الوحيد في المحافظة وينقصه العديد من الإمكانات الطبية والعلاجية .

وطالب المحافظ جعمان من المنظمة ضرورة تزويد مستشفى 22 مايو بالأخصائيين والمعدات الطبية.. مؤكدا استعداد قيادة المحافظة تقديم كافة التسهيلات للمنظمة بما يمكنها من القيام بدورها الإنساني.

حضر اللقاء وكيل المحافظة حسن الاشقص ومدير مديرية العشة عبد الخالق أبو شوصا.

سبأ
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