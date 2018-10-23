ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الثلاثاء، 23 - أكتوبر - 2018 الساعة 06:01:02م
الرئيس المشاط يهنئ غوتيريس بمناسبة يوم الأمم المتحدة
بعث الأخ مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى برقية تهنئة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، بمناسبة الاحتفال بيوم الأمم المتحدة.
ظريف:واشنطن لا تحترم القوانين الدولية والاتفاقات التي توقع عليها
أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن الولايات المتحدة لا تحترم القوانين والقرارات الدولية ولا تقيم وزنا للاتفاقيات التي توقع عليها وهو ما ينسف فائدة ونتائج أي محادثات معها.
الأمم المتحدة تحذر من مجاعة قد تطال 14 مليون شخص في اليمن
حذرت الأمم المتحدة من تفاقم الأوضاع الإنسانية في اليمن.. مشيرة إلى أن 14 مليون شخص قد يصبحون على شفا المجاعة خلال الأشهر القادمة في حال استمرت الأوضاع على حالها .
ريال مدريد يصدر حكمه النهائي على مدربه عبر الصحافة
رغم إعلان عدد من نجوم ريال مدريد الإسباني تمسكهم ببقاء جولين لوبتيغي، يبدو أن المدير الفني الذي عُيّن في منصبه في يونيو الماضي على شفا الإقالة، والتمهيد جاء من الصحافة.
آخر الأخبار:
وزير التعليم الفني يلتقي نائب ممثل منظمة اليونيسيف لدى اليمن
مناقشة التحضيرات الخاصة بعقد اللقاء التشاوري الأول للشباب
اجتماع بمجلس الشورى يناقش الأوضاع الصحية بالمحافظات
بوفون يكشف عن أفضل 3 حراس مرمى في العالم
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
مناقشة آلية عمل فرع مكتب الأشغال بمديرية عمران
[23/أكتوبر/2018]
عمران -سبأ:

ناقش اجتماع بمحافظة عمران اليوم برئاسة المحافظ الدكتور فيصل جعمان إجراءات ضبط مخالفات البناء العشوائي وإنزال المخططات العمرانية بمديرية عمران.


واستعرض الاجتماع الذي ضم وكيلا المحافظة المهندس أمين فراص وحسن الاشقص ومدير الأشغال العامة والطرق بمديرية عمران المهندس مطيع الحاج الخطوات المتخذة من قبل مكتب الأشغال العامة والطرق بشأن حصر المخالفات المتعلقة بالبناء العشوائي وأسباب عدم رفع مخلفات البناء والإجراءات القانونية التي تم اتخاذها بهذا الشأن.

وتطرق الاجتماع إلى آلية منح تراخيص البناء والجهود المبذولة لرفع مخلفات البناء من المدن وإنزال المخططات العمرانية الجديدة لوحدات الجوار بمدينة عمران.

وتناول الاجتماع أنشطة مكتب الأشغال بمديرية عمران وما يقوم به من مهام في سبيل وضع وإسقاط المخططات الهندسية العمرانية الملائمة لطبيعة المحافظة عامة ومدينة عمران خاصة.

وفي الاجتماع شدد محافظ عمران على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل المخالفين سواء بالبناء العشوائي أو ترك مخلفاته في الطرقات العامة والشوارع الرئيسية، ووجه الجهات الأمنية والمختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

سبأ
  المزيد من (محلي)
الرئيس المشاط يهنئ غوتيريس بمناسبة يوم الأمم المتحدة
وزير التعليم الفني يلتقي نائب ممثل منظمة اليونيسيف لدى اليمن
مناقشة التحضيرات الخاصة بعقد اللقاء التشاوري الأول للشباب
اجتماع بمجلس الشورى يناقش الأوضاع الصحية بالمحافظات
ندوة خاصة بتداعيات استهداف خدمات الاتصالات لطلبة كلية الهندسة بحجة
مناقشة أنشطة وبرامج أطباء بلا حدود بمحافظة عمران
إفشال زحف لمرتزقة العدوان في جبهة يام بنهم
طيران العدوان يشن غارة على صرواح بمأرب
مجلس النواب يستنكر ما تضمنه بيان باسم الكتل البرلمانية ويطالب بإظهار حقيقة مقتل خاشقجي
إنعقاد المؤتمر العلمي الثاني للتيقظ الدوائي بصنعاء
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يشن غارة على صرواح بمأرب
[23/أكتوبر/2018]
طيران العدوان يشن أربع غارات على الحديدة
[23/أكتوبر/2018]
إصابة مواطنين اثنين بغارة لطيران العدوان في حجة
[23/أكتوبر/2018]
غارات جوية وقصف صاروخي للعدو على ثلاث محافظات
[23/أكتوبر/2018]
طيران العدوان يشن غارتين على نهم
[22/أكتوبر/2018]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2018، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by