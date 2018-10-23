محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مناقشة آلية عمل فرع مكتب الأشغال بمديرية عمران عمران -سبأ:

ناقش اجتماع بمحافظة عمران اليوم برئاسة المحافظ الدكتور فيصل جعمان إجراءات ضبط مخالفات البناء العشوائي وإنزال المخططات العمرانية بمديرية عمران.



واستعرض الاجتماع الذي ضم وكيلا المحافظة المهندس أمين فراص وحسن الاشقص ومدير الأشغال العامة والطرق بمديرية عمران المهندس مطيع الحاج الخطوات المتخذة من قبل مكتب الأشغال العامة والطرق بشأن حصر المخالفات المتعلقة بالبناء العشوائي وأسباب عدم رفع مخلفات البناء والإجراءات القانونية التي تم اتخاذها بهذا الشأن.



وتطرق الاجتماع إلى آلية منح تراخيص البناء والجهود المبذولة لرفع مخلفات البناء من المدن وإنزال المخططات العمرانية الجديدة لوحدات الجوار بمدينة عمران.



وتناول الاجتماع أنشطة مكتب الأشغال بمديرية عمران وما يقوم به من مهام في سبيل وضع وإسقاط المخططات الهندسية العمرانية الملائمة لطبيعة المحافظة عامة ومدينة عمران خاصة.



وفي الاجتماع شدد محافظ عمران على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل المخالفين سواء بالبناء العشوائي أو ترك مخلفاته في الطرقات العامة والشوارع الرئيسية، ووجه الجهات الأمنية والمختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

سبأ [23/أكتوبر/2018]سبأ