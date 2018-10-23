روسيا والولايات المتحدة تبحثان بناء حوار حول القضايا الإستراتيجية

موسكو- سبأ:

بحث سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف، خلال لقائه مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي، جون بولتون، اليوم الثلاثاء، بناء الحوار بين البلدين حول القضايا الإستراتيجية وضرورة الحفاظ على معاهدة القوات النووية متوسطة المدى.



ونقلت وكالة (سبوتنيك) الروسية للأنباء عن المكتب الإعلامي التابع لمجلس الأمن الروسي، في بيان له، القول: إنه في سياق تصريح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم أمس عن النية بالخروج من "معاهدة القوات النووية متوسطة المدى"، أعلن الجانب الروسي مرة أخرى عن موقفه المبدئي بشأن أهمية الحفاظ على الاتفاق وأكد استعداده للعمل المشترك الهادف لإزالة الادعاءات المتبادلة إزاء تنفيذ هذا الاتفاق.



وأضاف البيان:" إنه تم التشديد على أن إلغاءها سيشكل ضربة خطرة للنظام القانوني الدولي لمنع الانتشار والحد من التسلح بأكمله".



وأكد مجلس الأمن الروسي في بيانه، أن لقاء باتروشيف، بولتون كان لقاء بناء وعمليا، حيث تم "التركيز على عدد من قضايا العلاقات الثنائية، وعلى وجه الخصوص، تم بحث قضية عدم الانتشار ومراقبة التسلح".

[23/أكتوبر/2018]سبأ