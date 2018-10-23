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آخر تحديث: الثلاثاء، 23 - أكتوبر - 2018 الساعة 06:01:02م
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مجلس النواب يستنكر ما تضمنه بيان باسم الكتل البرلمانية ويطالب بإظهار حقيقة مقتل خاشقجي
[23/أكتوبر/2018]
صنعاء-سبأ:

واصل مجلس النواب عقد جلسات أعمال الفترة الثانية من الدورة الثانية لدور الانعقاد السنوي الثالث عشر اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس الأخ عبدالسلام صالح هشول زابية .


وفي الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي عبدالله أبو حليقة، استنكر مجلس النواب ما تضمنه البيان الصادر عن عدد من أعضاء مجلس النواب المتواجدين في الخارج من آراء، باسم الكتل البرلمانية اليمنية حول الجريمة الشنعاء التي أدت إلى مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي وموقف بعض المؤسسات الرسمية في المملكة السعودية من ذلك.

وأكد أعضاء المجلس وكتله البرلمانية عدم صلتهم بهذا البيان المنسوب إليهم لا من قريب ولا من بعيد .

وبهذا الصدد أكد أعضاء المجلس أهمية كشف كل الحقائق عن مقتل الصحفي السعودي وإظهار جثته بعيدا عن تزييف الحقائق وعدم تشويه وعي الرأي العام الإقليمي والدولي بمعلومات خاطئة وغير صحيحة وإعلان نتائج التحقيق ومحاسبة ومعاقبة المتسببين في حدوث هذه الجريمة الشنعاء.

وأكد نواب الشعب اليمني أن دولة الإنصاف والعدل هي من تحترم القوانين والأنظمة والحريات العامة وحقوق الإنسان وتلتزم بالأعراف والمواثيق والقوانين الدولية.

وأعرب نواب الشعب عن تمنياتهم في أن يديم الله على اليمن الأمن والاستقرار ويحفظها من كيد الكائدين والمتآمرين والحاقدين .

إلى ذلك ناقش المجلس عدد من المواضيع المتصلة بالأوضاع الداخلية للمجلس واتخذ إزاءها الإجراءات اللازمة.

وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه، وسيواصل أعماله صباح يوم غدً الأربعاء بمشيئة الله تعالى.

سبأ
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