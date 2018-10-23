محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل إنعقاد المؤتمر العلمي الثاني للتيقظ الدوائي بصنعاء صنعاء-سبأ:

عقد بصنعاء اليوم المؤتمر العلمي الثاني للتيقظ الدوائي في اليمن تحت شعار" تيقظ لدوائك من اجل سلامتك"، نظمته الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية .



وفي المؤتمر أكد وزير الصحة العامة والسكان الدكتور طه المتوكل أهمية المؤتمر كونه يتعلق بالجانب الصحي المرتبط ارتباطا وثيقا بالإنسان .. وقال " إن الدواء مهم لحياة الإنسان كما هو الغذاء ".



وأشار إلى أهمية التيقظ الدوائي كضرورة ملحة أفرزها الواقع كون الأدوية المستوردة تدخل اليمن بشكل مهول، ما يستوجب إيجاد نظام دقيق في منظومة القطاع الصحي لمتابعة الدواء ما بعد التسويق.



ولفت إلى أهمية تفعيل مركز التيقظ الدوائي بالهيئة العليا للأدوية لتجنيب المواطنين الإصابات بالأعراض الجانبية الناتجة عن استخدام بعض الأدوية.



وأكد الدكتور المتوكل أن وجود نظام متابعة وتقارير ترصد ستثري المعنيين بمعلومات واكتشاف التأثيرات الجانبية ومنع التزوير في الصناعات الدوائية والعمل على سرعة معرفة الأدوية والمستحضرات الصيدلانية غير المطابقة للتصنيع الجيد.



وحث الهيئة العليا للأدوية على تكثيف التوعية المجتمعية بأهمية التيقظ الدوائي والإبلاغ عن أي مضاعفات أو آثار جانبية تنتج عن الأدوية وسوء تخزينها .. لافتا إلى أهمية تحديد طبيب وصيدلاني في كل مستشفى للمتابعة وإلزام المستشفيات بإقامة دورات وندوات حول التيقظ الدوائي والتوعية بأهميته وتعزيز ثقافته بين أوساط المجتمع .



وأوضح أن الوزارة حريصة على إصدار تشريعات تسهم في تعزيز التيقظ الدوائي خاصة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد ودخول الأدوية المهربة والمغشوشة .. معربا عن أمله في أن يكون لمركز التيقظ الدوائي دور فعال خلال الفترة القادمة لاكتشاف الأعراض الجانبية للأدوية وتقييمها.



من جانبه أكد رئيس الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية الدكتور محمد المداني الحرص على توفير دواء آمن وبجودة عالية من خلال مركز التيقظ الدوائي.



وأشار إلى أهمية المؤتمر لتعزيز مفهوم وممارسة التيقظ الدواء والسلامة الدوائية وتفعليه بالمستشفيات والمراكز الصحية.



وأوضح أن الهيئة ستطلق حملة التيقظ الدوائي للإبلاغ عن الآثار الجانبية المترتبة على استخدام الأدوية من خلال المحاضرات التوعوية في المستشفيات والمراكز الصحة والجامعات، وإلزام الشركات والمصانع المحلية بإنشاء نظام يقظة، وتزويد الأطباء والشركات والمصانع المحلية بكل ما هو جديد حول مأمونية الأدوية.



وأكد الدكتور المداني، أن الهيئة ستطلق خلال الأيام القليلة القادمة دليل التيقظ الدوائي الخاص باليمن .. معربا عن أمله في أن يمثل المؤتمر وسيلة لحشد للطاقات من أجل تعزيز مفهوم التيقظ الدوائي وتحقيق خدمة دوائية أفضل.



من جانبه استعرض رئيس اللجنة التحضيرية الدكتور فايز سكران أهداف مركز التيقظ الدوائي لضمان السلامة في استخدام الأدوية واللقاحات والمستحضرات البيولوجية من خلال رصد ومتابعة الآثار الجانبية لها والمشاكل المتعلقة باستخدامها .



وهدف المؤتمر الذي حضره مستشار الرئاسة الدكتور عبدالعزيز الترب إيجاد حلقة وصل بين الهيئة وشركائها من القطاعين العام والخاص ومعرفة التطورات العالمية والنظام العالمي للتيقظ والسلامة الدوائية، وتفعيل البحث العلمي في مجال اليقظة الدوائية.



كما هدف تفعيل دور الصيادلة والأطباء في كتابة تقارير المأمونية وإرسالها للهيئة العليا للأدوية ومعرفة المكونات الأساسية لنظام اليقظة الدوائية للشركات والمصانع المحلية والوسائل والطرق التي تمنع حدوث الأعراض الجانبية القاتلة والنادرة.



وناقش المؤتمر بمشاركة ممثلين عن المستشفيات الحكومية والخاصة وشركات ومصانع الأدوية في اليمن والجهات ذات العلاقة، عدد من المحاور حول دور الهيئة العليا للأدوية في تحقيق السلامة الدوائية، ورؤية وخطة مركز التيقظ الدوائي لعام 2019، والتوعية المجتمعية في السلامة والتيقظ الدوائي.



واستعرض المؤتمر مبادئ اليقظة الدوائية وخطة إدارة المخاطر للأدوية وأسس ومكونات كتابة تقارير مأمونية الدواء من قبل الأطباء والصيادلة ودور منظمة الصحة العالمية في التيقظ الدوائي، بالإضافة إلى استعراض بحوث علمية عن التيقظ الدوائي في اليمن، وأهمية تأسيس نظام اليقظة الدوائية في الشركات والمصانع المحلية.

سبأ [23/أكتوبر/2018]سبأ