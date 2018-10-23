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آخر تحديث: الثلاثاء، 23 - أكتوبر - 2018 الساعة 06:01:02م
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وقفات قبلية وتربوية بالمحويت تطالب بوقف العدوان ورفع الحصار
[23/أكتوبر/2018]
المحويت-سبأ:

نظمت في محافظة المحويت اليوم وقفات احتجاجية للتنديد باستمرار العدوان الأمريكي السعودي والحصار.


ففي مديرية الرجم أكدت وقفة قبلية بمشاركة مسؤولي السلطة المحلية والمشائخ والشخصيات الاجتماعية، أن جرائم العدوان وحربه الاقتصادية لن تثني الشعب اليمني في الاستمرار في التصدي له.

ودعت قبائل الرجم، كافة قبائل المحويت إلى تعزيز الاصطفاف والتلاحم والاستمرار في التحشيد ورفد الجيش واللجان الشعبية بالمال والرجال .

فيما استنكرت وقفتان طلابيتان بمدرستي الشهيد الدرة والتميز بمدينة المحويت بحضور وكيل المحافظة أحمد يحيى الأخفش ونائب مدير مكتب التربية شرف عبد الرحمن، استمرار الصمت الدولي على ما يرتكبه تحالف العدوان من جرائم.

وأشاد الوكيل الأخفش بصمود المعلمين والمعلمات وكافة كوادر القطاع التربوي بالمحافظة وحرصهم على أداء رسالتهم التعليمية رغم الصعوبات.

إلى ذلك طالبت وقفة طلابية بمدرسة النور بمنطقة هجرة عنبر في مديرية جبل المحويت بمشاركة مدير المديرية محمد القرم ومسؤولي الإدارة التعليمية .. الأمم المتحدة باتخاذ موقف مسئول لإيقاف العدوان ورفع الحصار عن اليمن.

وأشاد مدير المديرية محمد القرم بصمود القطاع التربوي وانضباط الطلاب في المدارس والذي أفشل مخططات العدوان ورهاناته.

سبأ
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