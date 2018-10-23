محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مناقشة تعزيز الأداء الإداري والأمني بمديرية العشة بعمران عمران-سبأ:

ناقش اجتماع بمحافظة عمران اليوم برئاسة المحافظة الدكتور فيصل جعمان تعزيز الاداء الإداري والأمني بمديرية العشة.



وتطرق الاجتماع الذي ضم وكيلا المحافظة أمين فراص وحسن الاشقص ومدير عام مديرية العشة، عبد الخالق ابو شوصا إلى الصعوبات التي تواجه المديرية وتطوير الاداء الإداري والأمني والاجتماعي والتنموي وتحسين بيئة العمل بهدف توفير الاحتياجات الأساسية لأبناء المديرية.



وناقش الاجتماع القضايا الاجتماعية للمديرية خاصة الخلافات بين منطقتي أهل السواد وأهمية حل النزاعات وفصلها نهائيا وإلزام الجميع بعدم الاستحداث في الأراضي التي أوقفتها اللجنة المكلفة بتحديد مناطق النزاع وتوثيقها.



وأكد المحافظ جعمان ضرورة تعزيز مستوى الأمن في المديرية والتعامل بحزم ضد كل من يسعى إلى إثارة المشاكل القبلية والنزاعات بسبب الأراضي ، خاصة في ظل الأوضاع التي يمر بها الوطن من عدوان خارجي والذي يجب أن يتفرغ الجميع لمواجهته.



وشدد المحافظ على أهمية الإسهام في وضع المعالجات للتغلب على الصعوبات التي خلفها العدوان او المشاكل الاجتماعية المتراكمة من السابق بسبب الأراضي او الثارات.

سبأ [23/أكتوبر/2018]سبأ