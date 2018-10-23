[23/أكتوبر/2018]
صنعاء- سبأ :
تفقد وكيل أول محافظة صنعاء حميد عاصم اليوم سير العمل في فرع الهيئة العامة للموارد المائية بمنطقة صنعاء.
واستمع الوكيل عاصم خلال تفقده قسم الدراسات ومختبر الفحوصات الكيميائية ومختبر ميكروبيلوجية المياة والإدارة العامة للمعلومات وإدارة التراخيص وحقوق المياة والموارد البشرية، من مدير الفرع المهندس فهد السفياني إلى شرح حول مستوى سير العمل والصعوبات التي يتم مواجهتها والسبل الكفيلة بمعالجتها.
وأشاد وكيل المحافظة بمستوى الانضباط الوظيفي.. مؤكدا ضرورة تكثيف الجهود.لضبط الحفارات المخالفة والعشوائية.. لافتا الى اهمية تكثيف البرامج التوعوية المجتمعية بأهمية الحفاظ على المياه.
سبأ