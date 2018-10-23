ظريف:واشنطن لا تحترم القوانين الدولية والاتفاقات التي توقع عليها أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن الولايات المتحدة لا تحترم القوانين والقرارات الدولية ولا تقيم وزنا للاتفاقيات التي توقع عليها وهو ما ينسف فائدة ونتائج أي محادثات معها.