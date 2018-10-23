عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل سفينتان حربيتان أمريكيتان تعبران مضيق تايوان تايبه- سبأ:



أعلنت وزارة الدفاع في تايوان أن الولايات المتحدة أرسلت سفينتين حربيتين عبرتا مضيق تايوان في خطوة ربما تثير غضب بكين مع تصاعد التوتر بين الصين والولايات المتحدة.



وقالت الوزارة في بيان لها تناقلته وسائل الإعلام اليوم الثلاثاء: إنها كانت تسيطر على الوضع تماما أثناء رحلة عبور السفينتين عبر المضيق.



وكانت البحرية الأمريكية نفذت مهمة مماثلة في يوليو الماضي.



وأوردت وكالة أنباء (رويترز) قبل يومين أن الولايات المتحدة تدرس القيام بعملية جديدة لإرسال سفن حربية عبر مضيق تايوان في مهمة تهدف إلى ضمان حرية المرور عبر هذا الممر المائي الاستراتيجي.

سبأ [23/أكتوبر/2018]سبأ