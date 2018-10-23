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آخر تحديث: الثلاثاء، 23 - أكتوبر - 2018 الساعة 06:01:02م
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  عربي ودولي
سفينتان حربيتان أمريكيتان تعبران مضيق تايوان
[23/أكتوبر/2018]
تايبه- سبأ:

أعلنت وزارة الدفاع في تايوان أن الولايات المتحدة أرسلت سفينتين حربيتين عبرتا مضيق تايوان في خطوة ربما تثير غضب بكين مع تصاعد التوتر بين الصين والولايات المتحدة.


وقالت الوزارة في بيان لها تناقلته وسائل الإعلام اليوم الثلاثاء: إنها كانت تسيطر على الوضع تماما أثناء رحلة عبور السفينتين عبر المضيق.

وكانت البحرية الأمريكية نفذت مهمة مماثلة في يوليو الماضي.

وأوردت وكالة أنباء (رويترز) قبل يومين أن الولايات المتحدة تدرس القيام بعملية جديدة لإرسال سفن حربية عبر مضيق تايوان في مهمة تهدف إلى ضمان حرية المرور عبر هذا الممر المائي الاستراتيجي.

سبأ
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