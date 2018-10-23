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آخر تحديث: الثلاثاء، 23 - أكتوبر - 2018 الساعة 06:10:31م
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وكيل ريمة يدشن توزيع مستلزمات خاصة بالمعاقين والمكفوفين
[23/أكتوبر/2018]
ريمة-سبأ:

دشن وكيل محافظة ريمة لشؤون الخدمات والتنمية عبدالله الضبيبي اليوم ومعه مدير مديرية الجعفرية جميل روبع، توزيع الاحتياجات والمستلزمات الخاصة بالمعاقين والمكفوفين وذوي الاحتياجات الخاصة بالمديرية.


وخلال التدشين الذي حضره مستشار المحافظ إسماعيل الوليدي، أكد وكيل ريمة ضرورة الاهتمام بشريحة المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة ومساعدتهم من خلال توفير احتياجاتهم ومستلزماتهم الخاصة وتأهيلهم بما يسهم في إدماجهم في المجتمع.

وأشاد الوكيل الضبيبي بدور صندوق المعاقين في دعم هذه الشريحة بالمحافظة والذي استطاع خلال مرحلة وجيزة توفير الاحتياجات الخاصة بهم بالشكل المطلوب.

ودعا وكيل ريمة المنظمات الدولية الداعمة والجهات المعنية ورجال المال من أبناء ريمة إلي مساندة ودعم هذه الشريحة .. مؤكدا استعداد قيادة السلطة المحلية تذليل الصعوبات التي يواجهها صندوق المعاقين في تقديم الخدمات الضرورية لهذه الشريحة.

فيما أوضح مدير مكتب الارتباط لصندوق المعاقين بالمحافظة إبراهيم شاحط أنه تم استهداف مديرية الجعفرية التي يتم النزول الميداني لها للمرة الأولى للبحث عن الحالات المستحقة وتزويدها بعربات ومستلزمات خاصة بالمعاقين والمكفوفين تقدر بأربعة ملايين ريال.

وثمن مساندة قيادة السلطة المحلية بالمحافظة ممثلة بالمحافظ فارس الحباري في تقديم التسهيلات لخدمة شريحة المعاقين.

سبأ
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