رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مجلس الشباب والرياضة يشكل لجان لمراجعة لوائح الوزارة والقطاعات التابعه لها صنعاء-سبأ:

ناقش مجلس وزارة الشباب والرياضة برئاسة الوزير حسن زيد اليوم عددا من القضايا المتعلقة بأعمال الوزارة وقطاعاتها المختلفة وأنشطة الاتحادات الرياضية.



حيث تم مناقشة المواضيع المتعلقة بمشاكل القطاعات مع صندوق رعاية النشء والشباب والرياضة المرتبطة بالعديد من القضايا المالية والإجراءات الادارية والتي من أهمها المشاكل الخاصة بنشاط الاتحادات والموظفين.



وأقر الاجتماع تشكيل لجان لمراجعة اللوائح والقوانين الخاصة بالوزارة التي لم تعد تتكيف مع الأوضاع الراهنة وأهمها اللائحة الخاصة بالوزارة ولوائح صندوق النشء والشباب والرياضة وجائزة رئيس الجمهورية والطب الرياضي وقصر الشباب وصالة 22 مايو وجمعية الكشافة والمرشدات.



وأكد الاجتماع أهمية إعادة النظر في قاعدة بيانات الموظفين الرسميين والمتعاقدين بما يستوعب كل المتغيرات، المواضيع المتعلقة بتحسين أوضاع الموظفين بعد انتقالهم للمبنى الجديد للوزارة بمدينة الثورة الرياضية.

سبأ [23/أكتوبر/2018]سبأ