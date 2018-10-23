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آخر تحديث: الثلاثاء، 23 - أكتوبر - 2018 الساعة 05:27:27م
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  عربي ودولي
مستوطنون صهاينة مع عدد من جنود الاحتلال الإسرائيلي يقتحمون الأقصى المبارك
[23/أكتوبر/2018]
القدس المحتلة- سبأ:

اقتحم نحو 57 مستوطناً صهيونياً، و50 (مرشدا) يهوديا، و16 من عناصر جهاز أمن الاحتلال العام الإسرائيلي (الشاباك)، و6 من عناصر شرطة الاحتلال، اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة وبحراسة مشددة من قوات الاحتلال الخاصة.


ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مسئول الإعلام في دائرة الأوقاف الإسلامية فراس الدبس، قوله: إن عددا من المستوطنين أدوا طقوسا تلمودية في منطقة (باب الرحمة) بين المُصلى المرواني وباب الأسباط، في حين نفذ المستوطنون و(المرشدون) جولات استفزازية واستكشافية مشبوهة في المسجد المبارك قبل أن يخرجوا منه من جهة باب السلسلة.

سبأ
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