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آخر تحديث: الثلاثاء، 23 - أكتوبر - 2018 الساعة 05:27:27م
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وزير الخارجية يلتقي نائبة رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر
[23/أكتوبر/2018]
صنعاء-سبأ:

ناقش وزير الخارجية المهندس هشام شرف عبد الله خلال لقائه اليوم نائبة رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بصنعاء فريا رادي، مجالات التعاون المشترك بين بلادنا واللجنة الدولية وسبل تطويرها وتعزيزها.


وفي اللقاء أكد الوزير شرف على أهمية استمرار اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بذل مساعيها للإفراج عن المواطن اليمني الدكتور عبده الفرزعي، المحتجز لدى السلطات العراقية.

وتطرق وزير الخارجية إلى آخر مستجدات الوضع الإنساني جراء استمرار العدوان والحصار المفروض على اليمن للعام الرابع على التوالي والآثار الكارثية المترتبة عليه على مختلف المستويات.

وأكد على ضرورة مضاعفة المنظمات الإنسانية لجهودها في سبيل التخفيف من المعاناة غير المسبوقة التي يمر بها الشعب اليمني لاسيما بعد تدهور قيمه العملة الوطنية جراء استخدام الورقة الإقتصادية كسلاح حرب من قبل دول العدوان ومرتزقتها.

وثمن وزير الخارجية الشراكة القائمة مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر في المجال الإنساني.. مجددا استعداد الجهات المعنية تقديم كافة التسهيلات اللازمة للبعثة والعاملين فيها وبما يمكنها من أداء أنشطتها على أكمل وجه.

فيما استعرضت نائبة رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الأنشطة التي تقوم بها البعثة حالياً في اليمن.

وأشادت بالتسهيلات التي تقدمها حكومة الإنقاذ الوطني للبعثة.. مجددة التأكيد على استمرار البعثة في تقديم كافة أوجه الدعم لليمن وبما يساهم في التخفيف من المعاناة الإنسانية للشعب اليمني.

سبأ
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