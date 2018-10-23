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آخر تحديث: الثلاثاء، 23 - أكتوبر - 2018 الساعة 05:27:27م
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دار الإفتاء ينفي وجود حساب لمفتي الجمهورية في أي وسيلة من وسائل التواصل الإجتماعي
[23/أكتوبر/2018]
صنعاء-سبأ:

نفت دار الإفتاء بالجمهورية اليمنية نفيا قاطعا وجود أي حساب لمفتي الجمهوري في أي وسيلة من وسائل التواصل الإجتماعي.


وأكدت دار الإفتاء في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه أن ما تداولته قناة الفتنة والتحريض "الحدث" بزعمها فتوى نٌسب زورا وبهتانا إلى مفتي الجمهورية، هدفه التشويه لدور دار الإفتاء ومنتسبيه.

واعتبرت دار الإفتاء ذلك صرفا لأنظار الناس عن الجرائم النكراء التي ارتكبها تحالف العدوان بقيادة السعودية وما يزال بحق الشعب اليمني بصورة يومية وإشغال الرأي العام عن القضية التي ارتكبها النظام السعودي بحق الصحفي السعودي بتركيا والتي كشفت عن حقيقة النظام السعودي وأسقطت القناع عن وجهه القبيح وطبيعته الإجرامية.

وفيما أدانت دار الإفتاء هذا التصرف المقيت من جهة قنوات الفتنة .. دعت وسائل الإعلام العربية والعالمية إلى تحر الصدق في تداول مثل هذه الأخبار، إذ أن معظم الفتن صادرة عن سوء الظن وتلقي الأكاذيب بالقبول.

سبأ
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