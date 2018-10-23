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آخر تحديث: الثلاثاء، 23 - أكتوبر - 2018 الساعة 05:27:27م
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  اقتصاد
ارتفاع مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية عند الإغلاق
[23/أكتوبر/2018]
مسقط- سبأ:

ارتفع مؤشر سوق مسقط (30) العماني للأوراق المالية (61ر4) نقطة وبنسبة (10ر0) في المائة اليوم الثلاثاء، ليغلق عند مستوى (36ر4459) نقطة مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت (75ر4454) نقطة.


وبحسب وكالة الأنباء العمانية فقد بلغت قيمة التداول مليونًا و(393) ألفًا و(598) ريالًا عمانيًا منخفضة بنسبة (38ر61) في المائة مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت (3) ملايين و(608) آلاف و(872) ريالًا عمانيًا.

وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية قد ارتفعت بنسبة (051ر1) في المائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من (21ر18) مليار ريال عماني.

وبلغت قيمة شراء غير العمانيين في السوق (438) ألف ريال عماني مشكلة ما نسبته (43ر31) في المائة فيما بلغت قيمة بيع غير العمانيين (81) ألف ريال عماني أي ما نسبته (85ر5) في المائة بينما ارتفع صافي الاستثمار غير العماني (357) ألف ريال عماني وبنسبة (58ر25) في المائة.

سبأ
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