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بلدية الاحتلال الإسرائيلي تبدأ العمل بمخيم شعفاط لإلغاء عمل (الأونروا)
[23/أكتوبر/2018]
القدس المحتلة- سبأ:

اقتحمت طواقم تابعة لبلدية الاحتلال الإسرائيلي في القدس بحراسة قوات الاحتلال، اليوم الثلاثاء، مخيم شعفاط وسط القدس المحتلة، من جهة الحاجز العسكري، وانتشرت في الشارع الرئيسي.


وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن طواقم البلدية العبرية والاحتلال اقتحمت-ولأول مرة- شوارع المخيم وشرعت بتنظيفها، تزامنا مع تحرير أكثر من 30 مخالفة لسيارات المواطنين في المنطقة .

وفسّر مواطنون هذه الخطوة بالتحدي الواضح لعمل طواقم وكالة الغوث (الأونروا) بمخيم شعفاط، وتنفيذ فعلي لتصريحات وقرارات رئيس بلدية الاحتلال المتطرف نير بركات بالعمل على إلغاء عمل (الأونروا) في القدس وفي كافة المجالات واستبدالها بخدمات من بلدية الاحتلال.

وفي وقت لاحق، اقتحم رئيس بلدية الاحتلال نير بركات، المخيم لتفقد طواقم البلدية، برفقة أعداد كبيرة من قوات الاحتلال.

وتعقيبا على الموضوع، قال الناطق الرسمي باسم (الأونروا) سامي مشعشع: "إن عملياتنا في القدس، بما يشمل مخيم شعفاط، مستمرة دون انقطاع، فهذه ضرورة إنسانية ووفاء لولايتنا والتزامنا للاجئين الفلسطينيين، ووفق ولايتنا فإننا مخولون للعمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية".

وأضاف إن "دخول طاقم التنظيف ومقاول يرافقهم مفتشو البلدية وشرطة حرس الحدود صباح اليوم الثلاثاء، لم يتم بالتنسيق معنا، ولم يتم إخطارنا مسبقاً بنيتهم الدخول للمخيم ولم يتم إبلاغنا بما يخططون القيام به".

وتابع مشعشع "إن وكالة (الأونروا)، تقدم خدمات رئيسية لما يقدر بنحو 19000 لاجئ فلسطيني يعيشون في مخيم شعفاط وضواحيها الملاصقة، والذي يصل العدد الإجمالي للفلسطينيين القاطنين فيها إلى 75 ألف فلسطيني".

وختم تعقيبه قائلًا: "أؤكد بأن خدماتنا للاجئين في المنطقة وللمقدسيين الذين يعيشون خلف الجدار مثل قرية (عناتا) وحي رأس خميس مستمرة بلا هوادة، أما غير اللاجئين الذين يعيشون في المنطقة نفسها عليهم أن يتوقعوا خدمات تقدم من قبل بلدية القدس مباشرة".

وتجدر الإشارة إلى أن وكالة الغوث الدولية تقدم خدمات تعليمية عبر 5 مدارس في القدس وفي كل من شعفاط، وصور باهر، وسلوان، وواد الجوز، وتقدم خدمات طبية عبر مركزها الطبي الرئيسي داخل أسوار البلدة القديمة وخدمات طبية واجتماعية وإغاثية أخرى، وعدد اللاجئين المسجلين لدى الوكالة في القدس وضواحيها يبلغ 100 ألف لاجئ.

بدوره، قال وزير شؤون القدس، وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة شؤون القدس في المنظمة عدنان الحسيني، إن ما جرى في مخيم شعفاط اليوم من تدخل لبلدية الاحتلال هو انتهاك، ومحاولة لإلغاء دور الأونروا في المخيم، وهو أمر مرفوض بشكل تام.

وأضاف إن ما يجري ليس مجرد تقديم خدمات بل هي قضية سياسية بامتياز، ونحن نرفض أي تغيير لواقع هذا المخيم المقدسي.. موضحا أن القيادة ستسعى لدعم الأونروا في المؤسسات الدولية وستعمل على التصدي لإجراءات بلدية الاحتلال في مخيم شعفاط ولكن يكون هنا.

سبأ
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