محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل فتح مظاريف عطاءات لمشروع صيانة معدات صندوق نظافة أمانة العاصمة صنعاء-سبأ:

تم اليوم بأمانة العاصمة فتح مظاريف عطاءات تنفيذ المرحلة الأولى بمشروع صيانة وتوفير قطع الغيار لـ 18 فرامة نظافة تابعة لصندوق النظافة بالأمانة بتمويل منظمة اليونيسيف بتكلفة 68 ألف دولار.



واستعرضت لجنة المناقصات برئاسة رئيس لجنة الشئون الاجتماعية بمحلي الأمانة حمود النقيب، مظاريف تسع شركات متقدمة للمناقصة، انسحبت منها شركتين وتبقى سبع شركات تتنافس على الفوز بالعطاء.



وحث النقيب، لجنة التحليل والبت في المناقصات، العمل بكل شفافية وفحص الوثائق المقدمة من الشركات ومدى استيفائها للقانون .. مشيراً إلى أهمية المشروع الخدمي في دعم صندوق النظافة ورفع مستوى خدمات النظافة بالأمانة.



وأشاد بدعم منظمة اليونيسيف المتواصل لمختلف القطاعات الخدمية بأمانة العاصمة وأبرزها قطاع البيئة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.



فيما أشاد رئيس لجنة الخدمات بمحلي الأمانة عادل العقاري ووكيل قطاع البلديات المهندس ، بتدخلات اليونيسيف في مختلف مديريات أمانة العاصمة خاصة في تنفيذ مثل هذه المشاريع الحيوية للارتقاء بالخدمات الأساسية بالأمانة لاسيما في مجال النظافة.



بدوره أشاد المدير التنفيذي لصندوق النظافة محمد عبدالرحمن شرف الدين، بدعم اليونيسيف لمشاريع النظافة في الأمانة ومنها توفير قطع غيار لـ 18 فرامة لمشروع النظافة كمرحلة أولى بما يسهم في تسيير عملية النظافة والتحسين .



وأوضح أن إجمالي تكلفة المشروع الذي يتكون من ثلاث مراحل 300 ألف دولار، تشمل صيانة وتوفير قطاع الغيار لشاحنات وقلابات النظافة .. مبيناً أن المنظمة قدمت نحو 11 مليون ريال دعم لأنشطة وبرامج التوعية في جانب النظافة.



حضر فتح المظاريف الوكيلان المساعدان ناجي القوسي وهاشم الوزير وممثلي عن منظمة اليونيسيف ومدير مكتب الأشغال بالأمانة المهندس عبدالسلام الجرادي وعدد من المعنيين.

سبأ [23/أكتوبر/2018]سبأ