محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل نائب رئيس الوزراء وزير المالية يلتقي منسقة الشؤون الإنسانية صنعاء -سبأ:

التقى نائب رئيس الوزراء وزير المالية الدكتور حسين عبدالله مقبولي اليوم منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن ليز غراندي.



جرى خلال اللقاء الذي حضره نائب وزير الكهرباء عبدالغني المداني، مناقشة الأوضاع الإنسانية والمعيشية في ظل تصعيد قوى العدوان للحرب الاقتصادية من خلال الإجراءات التعسفية التي فرضتها حكومة الفار هادي على التجار والمستوردين، والتي تهدف إلى سحب النقدية إلى فرع البنك المركزي بعدن وإجبار التجار على فتح الاعتماد عبر فرع البنك هناك.



وأكد نائب رئيس الوزراء وزير المالية أن الممارسات الاقتصادية الخاطئة التي انتهجتها حكومة الفار هادي هي السبب الرئيسي في تردي الوضع الاقتصادي وانخفاض أسعار العملة إلى مستويات قياسية جراء طباعة العملة دون غطاء وتوريد قيمة الصادرات النفطية إلى بنوك خاصة في الرياض وسحب العملة الصعبة من السوق المحلية.



وجدد الدكتور مقبولي مطالبة حكومة الإنقاذ بتحييد الاقتصاد والاستعداد للعمل ضمن لجان مشتركة مع الطرف الآخر وبإشراف مباشر من الأمم المتحدة.



واستنكر قيام تحالف العدوان باحتجاز سفينتان تحملان مشتقات نفطية بحجة عدم وجود تصريحات صادرة عن حكومة الفار هادي.. مطالبا الأمم المتحدة القيام بدورها لعدم تكرار مثل هذه الممارسات التي تساهم في تفاقم الحالة الإنسانية وزيادة معاناة المواطنين.



كما عبر نائب رئيس الوزراء وزير المالية عن شكر حكومة الإنقاذ لجهود منسقة الشؤون الإنسانية والتي أثمرت عن توفير الاعتمادات اللازمة عبر الأمم المتحدة لصرف حوافز شهرية للمعلمين بواقع 50 دولار شهريا ابتداءً من شهر نوفمبر القادم.



وأشار إلى أن هذه الخطوة ستساهم في تخفيف الأعباء المعيشية على المعلمين نتيجة توقف صرف المرتبات وستساهم بصورة مباشرة في استقرار العملية التعليمية واستمرارها.. معبرا عن تطلعه في توفير مبالغ مماثلة لصرف حوافز للعاملين في القطاع الصحي وقطاع الصرف الصحي.



وثمن الدكتور مقبولي الدور الذي تقوم به منسقة الشؤون الإنسانية في إيضاح حقيقة ما يتعرض له الشعب اليمني من حرب إبادة وحصار اقتصادي خانق على مدى ما يقارب أربع سنوات ..مشيرا إلى أن ذلك ساهم بشكل كبير في إيصال صوت اليمنيين للرأي العام العالمي.



من جانبها أكدت منسقة الشؤون الإنسانية قيام الأمم المتحدة بمخاطبة مجلس الأمن بخصوص الوضع الإنساني في اليمن ورفع تقارير تفصيلية بذلك وتحذيرها بان الإجراءات الاقتصادية الأخيرة ستؤدي إلى حدوث مجاعة وكارثة إنسانية وشيكة.. مطالبةً مجلس الأمن الاضطلاع بدوره للحيلولة دون ذلك.



كما عبرت ليز غراندي، عن تقديرها لجهود حكومة الإنقاذ وتعاونها مع الأمم المتحدة في تسهيل عمل المنظمات التابعة لها.



حضر اللقاء مستشار وزير المالية عبدالغني المعافا.



سبأ [23/أكتوبر/2018]سبأ