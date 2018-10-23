محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل كلية الهندسة بجامعة ذمار تحتفي بتخرج دفعة من قسم الهندسة المدنية ذمار-سبأ:

احتفت كلية الهندسة بجامعة ذمار اليوم بتخرج الدفعة الـ 14 دفعة " نبني الوطن" والتي تضم 125 خريجا من قسم الهندسة المدنية.



وخلال الحفل الذي حضره وكيل محافظة ذمار عباس علي العمدي .. أشار وكيل المحافظة محسن علي هارون إلى أهمية تخرج هذه الدفعة لرفد سوق العمل بكوادر مؤهلة في المجال الهندسي.



وأشاد بدور جامعة ذمار في تعزيز جهود التنمية ورفد سوق العمل بالكوادر المؤهلة علميا والقادرة على مواكبة متطلبات السوق والإسهام في إعادة بناء ما دمره العدوان.



وأشار إلى أن الاحتفاء بهذه الدفع من مخرجات الجامعة يأتي تزامنا مع الاحتفالات بالأعياد الوطنية سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر والتي تتزامن كذلك مع انتصارات يحققها الجيش واللجان الشعبية في مختلف الجبهات.



ولفت الوكيل هارون إلى أن استمرار العملية التعليمية في ظل الظروف الراهنة يمثل أبلغ صور الصمود والثبات والتحدي لغطرسة العدوان.



من جانبه أشار عميد كلية الهندسة الدكتور أحمد الجنيد إلى أن الكلية تعمل بجهود حثيثة على إعداد طلابها وتزويدهم بمختلف العلوم والمعارف وفقا لمعايير الجودة في التعليم الأكاديمي في كافة الأقسام والتخصصات.



وفي ختام الحفل الذي تخلله كلمات وفقرات فنية، كرم وكيل المحافظة عباس العمدي وعميد كلية الهندسة الخريجين بالشهادات التقديرية.



حضر الحفل نائبا عميد كلية الهندسة لشؤون الطلاب والشؤون الأكاديمية الدكتور خالد الشريم والدكتور عارف مرشد ورئيس قسم الهندسة المدنية الدكتور فؤاد الجرموزي ومدير مكتب الثقافة محمد العومري ورؤساء الأقسام والأكاديميين .

سبأ [23/أكتوبر/2018]سبأ