محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل بدء دورة تدريبية لفرق الاستجابة السريعة بمحافظة صنعاء صنعاء- سبأ:

بدأت بمحافظة صنعاء اليوم دورة تدريبية لفرق الاستجابة السريعة في مجال رفع الوعي المجتمعي بأهمية النظافة.



تهدف الدورة التي ينظمها على مدى 3 أيام وحدة طوارئ المياه والإصحاح البيئي بفرع الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف بالمحافظة بتمويل اليونيسيف تهدف إلى تنمية قدرات 60 متدربا في مجال رفع الوعي المجتمعي.



وفي افتتاح الدورة، أكد وكيل أول المحافظة حميد عاصم أهمية الجانب التدريبي والتجديد المستمر للمعلومات .. مؤكدا إيلاء المحافظة الاهتمام بجانب مياه الريف والموارد المائية ومياه الصرف الصحي.



وأشار إلى افتقار المحافظة للمياه وعدم الاستغلال الأمثل لمشاريعها المقدمة من المنظمات والمانحين .. مشيرا إلى أهمية وجود مشاريع مستدامة في ريف المحافظة ومناطقها النائية.



ولفت الوكيل عاصم إلى ضرورة تفعيل الجانب التوعوي في كيفية استخدام المياه .. مثمناً جهود إدارة الفرع والموظفين المبذولة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .. مبديا الاستعداد لتذليل كافة المعوقات التي تواجه العمل.



من جهته، أشار مدير فرع الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف بالمحافظة المهندس راجح المنتصر إلى الحرص على تنمية قدرات الموظفين والمتطوعين العاملين في المجال التوعوي بما يكفل تحقيق أهداف وسياسات الفرع التنموية.



وبين تعاون وتفاعل قيادة المحافظة مع أعمال الفرع وتذليل كافة الصعوبات التي يتم مواجهتها.. مشيدا بدور اليونيسف في دعم مشاريع مياه الريف وتمويل مثل هذه البرامج والدورات.

سبأ [23/أكتوبر/2018]سبأ