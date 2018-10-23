محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل قنص جنود سعوديين ومرتزقة بجيزان وعسير جيزان -سبأ:

قنصت وحدات القناصة في الجيش واللجان الشعبية اليوم عشرة جنود سعوديين ومرتزقة في قطاعي جيزان وعسير.



وأوضح مصدر عسكري بجيزان لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن وحدات القناصة في الجيش واللجان الشعبية، قنصت جندي سعودي في موقع مشعل العسكري، بالإضافة إلى قنص ثلاثة من مرتزقة الجيش السعودي شرق جبل الدود .



وأشار المصدر إلى أن وحدات القناصة قنصت خمسة من مرتزقة الجيش السعودي غرب مجازة بقطاع عسير.



ولفت المصدر إلى استمرار الجيش واللجان الشعبية في ملاحقة جنود العدو السعودي ومرتزقته في المواقع العسكرية التي يتمركزون فيها في كافة جبهات المواجهة بما يحد من تحركهم وإحباط خططهم .

سبأ [23/أكتوبر/2018]سبأ