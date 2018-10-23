محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وكيل ريمة يطلع على الخدمات الطبية بالمركز الصحي بمنطقة الحدية ريمة23-سبأ:







أطلع وكيل محافظة ريمة لشؤون الخدمات والتنمية عبدالله الضبيبي، اليوم، ومعه مدير عام مديرية الجعفرية جميل روبع ، على مستوى الخدمات الطبية والعلاجية في المركز الصحي بمنطقة الحدية.



واستمع الوكيل الضبيبي من مدير الشؤن الصحية بالمديرية عبدالملك الجعدي إلى شرح عن طبيعة العمل بالمرافق الصحية بالجعفرية والتحديات التي تواجه القطاع الصحي لاسيما بعد انتشار الأوبئة والأمراض الناجمة عن تداعيات العدوان والحصار على اليمن.



وشدد وكيل ريمة، خلال الزيارة ، على ضرورة الإرتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمرضى ومرتادي المركز وكل المراكز الصحية بالمديرية.



وأشاد الوكيل الضبيبي بجهود موظفي وكوادر الصحة بالمديرية رغم الظروف الراهنة التي يمر بها الوطن جراء استمرار العدوان والحصار.

سبأ [23/أكتوبر/2018]سبأ