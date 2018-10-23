محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وزير الصحة يكرم الدكتور ثابت ناشر ويطمئن على صحته صنعاء -سبأ:

كرم وزير الصحة العامة والسكان الدكتور طه المتوكل اليوم وزير الصحة الأسبق رئيس المجلس العلمي للباطنة الدكتور ثابت محسن ناشر بدرع المجلس اليمني للاختصاصات الطبية.



جاء ذلك خلال زيارة وزير الصحة للدكتور ناشر بمنزله بصنعاء للإطمئنان على صحته بعد تعرضه لوعكة صحية ألزمته الفراش.



وخلال الزيارة ثمن الدكتور المتوكل عاليا جهود الدكتور ناشر في المجال الطبي باعتباره من أوائل الكوادر اليمنية التي تأهلت تأهيلا علميا أهلها لتقديم خدمات صحية متميزة للمرضى طيلة فترة عمله.



وأشاد خلال منحه درع المجلس اليمني للاختصاصات الطبية بدوره في إبراز المجلس العلمي للباطنة إلى حيز الوجود وتأهيل العديد من الكوادر في إطار البورد العربي الذي أتاح للعديد من الكوادر اليمنية مواصلة تأهيلهم العلمي والحصول على درجات عليا في مختلف التخصصات الطبية .



وأكد وزير الصحة أنه لولا جهود الدكتور ناشر وزملاءه من الرعيل الأول ما كان للمجلس اليمني للاختصاصات الطبية أن يستمر في تأهيل وإتاحة الفرص للعديد من الكوادر الطبية اليمنية في الزمالة العربية والتي بلغ عددها حتى اليوم ثلاثة آلاف و19 طبيبا وطبيبة أسهمت في توفير الخدمات الطبية والعلاجية والتشخيصية للمرضى من خلال المستشفيات والمراكز الطبية الحكومية والخاصة.



من جانبه قدر الدكتور ناشر منحه درع المجلس اليمني للاختصاصات الطبية لما يمثل له من أهمية خاصة ليس لقيمته المادية وإنما لقيمته المعنوية كونها تمثل تقديرا لجهوده في تأهيل العديد من الكوادر الطبية باعتباره احد المدربين في المجلس .



وأعرب عن أمله في أن يحقق الدكتور المتوكل من خلال نشاطه منذ توليه مسئولية وزارة الصحة التي تشرف على المجلس ما كان يحلم به الرعيل الأول من الأطباء .



رافق وزير الصحة وكيل الوزارة لقطاع الخدمات الدكتور عبدالعزيز الديلمي وعدد من القيادات بالوزارة .

سبأ [23/أكتوبر/2018]سبأ