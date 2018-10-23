محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تدريب فرق الاستجابة السريعة لمكافحة وباء الكوليرا بذمار ذمار-سبأ:

بدأت بمحافظة ذمار اليوم دورة تدريبية خاصة بفرق الاستجابة السريعة لمكافحة وباء الكوليرا، تنفذها وحدة طوارئ المياه والإصحاح البيئي بفرع الهيئة العامة لمياه الريف بذمار بتمويل منظمة اليونيسيف.



وفي افتتاح الدورة التي حضرها وكيل محافظة ذمار محسن علي هارون .. أشار الوكيل عباس علي العمدي إلى أهمية دور فرق الاستجابة السريعة في توعية المجتمع بالنظافة الشخصية والعامة وطرق الوقاية من الكوليرا وغيره من الأمراض الوبائية.



ولفت إلى أهمية حصر المشاريع المائية التي يحتاجها المواطنين في الأرياف والبحث عن تمويلات من المنظمات الدولية لتنفيذها بما يسهم في الحد من انتشار الأمراض والأوبئة وحصول المجتمع في الريف على مياه نقية ونظيفة.



وأشاد الوكيل العمدي بجهود فرع الاستجابة السريعة في التوعية بمخاطر الأمراض الوبائية كالكوليرا وغيرها من الأمراض المعدية .. حاثا المشاركين في الدورة على تطبيق المعارف والمهارات التي يتلقونها في الميدان.



فيما أشار مدير فرع هيئة مياه الريف صالح الفلاحي إلى أهمية مثل هذه الدورات في تنمية المهارات في مجال التوعية وتحديد الاحتياجات الأساسية للمجتمع من مشاريع المياه .



وبين أن الدورة تأتي في إطار الحملة التي تنفذها هيئة مكافحة وباء الكوليرا بهدف منع تفاقم الوضع الإنساني وإيجاد حلول لمكافحة الأمراض الوبائية .. لافتا إلى أن الفعالية تتضمن تدشين حملة توعوية بأهمية النظافة وغسل اليدين في أوساط طلاب المدارس كأولويات أساسية لمكافحة وباء الكوليرا وغيره من الأوبئة الفتاكة.



من جانبه أوضح مساعد منسق البرنامج مجاهد العمدي أن الدورة التي تستمر ثلاثة أيام تستهدف 60 مشاركا ومشاركة كمرحلة ثانية ضمن برنامج تدريب فرق الاستجابة السريعة والتي تضم 270 متطوعا ومتطوعة في كافة المديريات .



حضر الافتتاح مدير مكتب الثقافة محمد العومري ونائب مدير فرع هيئة مياه الريف المهندس محمد القوسي ومستشار المحافظ فضل الأشول ومدير مكتبة البردوني عبده الحودي.

سبأ [23/أكتوبر/2018]سبأ