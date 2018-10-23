محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل ذمار: تدشين تدريب فرق الإستجابة السريعة لمكافحة وباء الكوليرا ذمار-سبأ:



دشن وكيلا محافظة ذمار محسن علي هارون وعباس علي العمدي، اليوم، دورة تدريبية خاصة بفرق الاستجابة السريعة لمكافحة وباء الكوليرا تنفذها وحدة طورئ المياه والإصحاح البيئي بفرع الهيئة العامة لمياه الريف بذمار بتمويل منظمة اليونسيف .



وفي التدشين أكد الوكيل العمدي أهمية دور فرق الاستجابة السريعة في توعية المجتمع بالنظافة الشخصية والعامة وطرق الوقاية من الكوليرا والأمراض الوبائية .



وأشار إلى أهمية حصر المشاريع المائية التي يحتاجها المواطنين في الأرياف والبحث عن تمويلات من المنظمات الدولية لتنفيذها وبمايسهم في التخفيف من معاناة المجتمع وحصول مجتمعات الريف على المياه النظفية والصالحة للشرب .



وأشاد بجهود فرق الاستجابة السريعة في التوعية بمخاطر الأمراض الوبائية كالكوليرا وغيرها من الأمراض المعدية..حاثا المشاركين في الدورة على تطبيق المعارف والمهارات التي يتلقوها في الميدان.



فيما أشار مدير فرع الهيئة العامة لمياه الريف صالح الفلاحي إلى اهمية هذه الدورات في تنمية مهارات المشاركين في مجال التوعية وتحديد الاحتياجات الأساسية للمجتمع من مشاريع المياه .



وبين أن الدورة تأتي في إطار الحملة التي تنفذها الهيئة لمكافحة وباء الكوليرا بهدف منع تفاقم الوضع الانساني وإيجاد الحلول الجذرية لمكافحة الأمراض الوبائية خصوصًا في ظل استمرار العدوان والحصار .



من جانبه أوضح مساعد منسق البرنامج مجاهد العمدي أن الدورة ، التي تستمر ثلاثة أيام ، تستهدف 60 مشاركاً ومشاركة كمرحلة ثانية ضمن برنامج تدريب كافة فرق الاستجابة السريعة، والتي تضم 270 متطوعاً ومتطوعة في كافة المديريات .



حضر التدشين مدير مكتب الثقافة محمد العومري ونائب مدير فرع هيئة مياه الريف المهندس محمد القوسي ومستشار المحافظ فضل الأشول ومدير مكتبة البردوني عبده الحودي .

سبأ [23/أكتوبر/2018]سبأ