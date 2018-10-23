محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وزارة النقل تكرّم المشاركين في دورة تدريب المتدربين صنعاء-سبأ:





كرّمت وزارة النقل، اليوم ، خريجي الدورة التدريبية الخاصة بتدريب المتدربين، التي نظمتها الوزارة بالتعاون مع مؤسسة اليمن للتدريب والتنمية.



وتعرف 32 مشاركاً من الوزارة وهيئاتها ومؤسساتها في الدورة التي استمرت 14 يوما ً ،على المهام والمصطلحات الأساسية في مجال التدريب وتاريخ وميلاد التدريب ومهارات العرض الأساسية التي تساعد المتدرب على إيصال رسالته معتمدا على المهارات والتقنيات الحديثة، وكيفية إعداد الحقيبة التدريبية وفق معايير ومقاييس عالمية، وكيفية التعامل مع نوع المتدربين في قاعة التدريب بحسب النظريات العلمية للتدريب.



وفي حفل التكريم الذي حضره وكيل وزاؤة النقل لقطاع النقل الجوي عبدالله العنسي ورئيس هيئة الطيران المدني والأرصاد الدكتور محمد عبدالقادر و رئيس هيئة تنظيم شؤون النقل البري وليد الوادعي، أشاد وزير الخدمة المدنية والتأمينات طلال عقلان باهتمام قيادة وزارة النقل بمجال التدريب والتأهيل لكواد الوزارة ومؤسساتها وهيئاتها، موضحاً أن التدريب أساس النهوض والتقدم ومستقبل التنمية في مختلف المجالات.



وأكد الوزير عقلان على الاهتمام بالتدريب والتأهيل للكوادر اليمنية خاصة في ظل الظروف الراهنه من عدوان وحصار شامل على البلاد من قبل تحالف العدوان بقيادة السعودية والإمارات.



من جانبة أكد وزير النقل زكريا الشامي أن من أولويات الوزارة الاهتمام بمجال التدريب الحديث والمتطور الذي يواكب التكنلوجيا الحديثة في التنمية البشرية، مشيراً إلى أن تأهيل وتدريب الكوادر يسهم في تنمية وخلق مستقبل لدولة حديثة تقهر العدوان بما تمتلكه من ثروة بشرية ذات عقلية مستنيرة ومتدربة التدريب الأمثل.



واعتبر وزير النقل الدورة نقله نوعية في مجال التدريب والتأهيل كونها تصب في مصلحة الوطن بشكل عام وتنمية قدرات الفرد الخاصة في حياته العلمية والعملية.



وقال: "لدينا ثروة بشرية ويجب استغلالها وتطويرها في كافة المجالات التنمية والاقتصادية الهادفة إلى بناء دولة مدنية حديثة بكوادر يمنية مؤهلة"



وجرى في نهاية الحفل توزيع الشهادات على المشاركين في الدورة.

سبأ [23/أكتوبر/2018]سبأ