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وكيل ذمار يطلع على أعمال تجهيز الأسواق البديلة الإضافية بمركز المحافظة
[23/أكتوبر/2018]
ذمار-سبأ:




اطلع وكيل محافظة ذمار محسن علي هارون، اليوم، على أعمال التجهيزات في الأسوق البديلة الإضافية المخصصة للبسطات والباعة المتجولين والتي يقوم بتهيئتها مكتب الأوقاف بالمحافظة.

وخلال الزيارة حث الوكيل هارون على سرعة إنجاز التجهيزات لنقل ما تبقى من البسطات في عدد من الشوراع وبما يسهم في تسهيل حركة المرور والحد من الإزدحامات.

وأكد على أهمية الالتزام بتوجيهات قيادة المحافظة لتنظيم الأسواق التجارية في الأماكن المخصصة بعيداً عن الشوارع العامة وخاصة مداخل ووسط المدينة .

ونوه بضرورة تضافر الجهود للحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة باعتبار ذلك مسئولية جماعية.

وأشار إلى أن السلطة المحلية تعمل على تجهيز عدد من الأسواق البديلة لإستيعاب البسطات وبما يضمن استمرار عمل الباعة المتجولين وتنظيم الأسواق والأماكن العامة.

وكان الوكيل هارون استمع من مدير مكتب الأوقاف عبدالله الجرموزي إلى شرح عن أعمال التجهيزات في سوق الشمامية بخط رداع وسوق الجمارك خلف بنك التضامن وسوق قطعة حجر في خط الحسينية.

وأشار إلى أن الأسواق إضافية ستسهم في تنظيم الشوارع العامة والحد من العشوائيات والاعتداءات على الأرصفة والحفاظ على النظافة العامة.

رافقه خلال الزيارة مدير مكتب الثقافة محمد العومري.

سبأ
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