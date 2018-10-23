محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وكيل محافظة حجة يدشن توزيع مواد ومستلزمات النظافة الخاصة بحملة إزالة المخلفات والأتربة المحطية بمساكن إيواء النازحين حجة -سبأ:



دشن وكيل محافظة حجة لشئون التخطيط ومنظمات المجتمع المدني محمد علي القاضي،اليوم، توزيع مواد ومستلزمات النظافة المقدمة من منظمة الهجرة الدولية والخاصة بتنفيذ حملة إزالة المخلفات والأتربة المحطية بمساكن إيواء النازحين بالاستاد الرياضي بمدينة حجة .



وفي التدشين، الذي حضره مدير عام المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي المهندس أمين المغلس و رئيس وحدة المعلومات بفرع الهيئة الوطنية لادارة وتنسيق الشئون الانسانية ومواجهة الكوارث حاشد المحمري ومدير مشروع النظافة بصندوق النظافة والتحسين عبدالحكيم الاكحلي و منسقة منظمة الهجرة الدولية بالمحافظة لطفية الدخينة ، اشار الوكيل القاضي إلى أهمية حملة إزالة المخلفات والاتربة المحيطة بمساكن إيواء النازحين نظراً لما كانت تسببه تلك المخلفات والأتربة من خطر على مساكن النازحين خاصة في مواسم الامطار.



وأشاد القاضي بمستوى التنسيق القائم بين الجهات الرسمية في المحافظة ممثلة بفرع الهيئة الوطنية لادارة وتنسيق الشئون الانسانية ومنظمة الهجرة الدولية وكذا بجهود واسهامات المنظمة و دعمها لقطاع النظافة والتحسين في المحافظة .. داعياً المنظمة إلى توسيع انشطتها ومشاريعها في المحافظة لتشمل مختلف مديريات المحافظة.

سبأ [23/أكتوبر/2018]سبأ