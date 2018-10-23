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مشروع التغذية المدرسية يدشن صرف الوجبة المدرسية بالمديريات المستهدفة بـ 10 محافظات
[23/أكتوبر/2018]
صنعاء-سبأ:



دشن مشروع التغذية المدرسية والإغاثة الانسانية عملية توزيع الوجبة المدرسية للطلاب والطالبات بالمديريات المستهدفة في 10 محافظات .

وأوضح مدير عام المشروع حمود الأخرم في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية /سبأ/ أنه تم البدء بعملية التوزيع في مدارس المديريات التي تم ترحيل المواد إليها فيما سيتم التوزيع في المديريات المتأخرة فور الانتهاء من عملية الترحيل.

مبينا أن الهدف من مشروع الوجبة المدرسية تقديم وجبة خفيفة للطلاب تتضمن حصة كل طالب 80 جم بسكويت تمرية مدعم بالفيتامينات يتم صرفها يوميًا نهاية الحصة الثالثة قبيل الراحة .

واشار الأخرم أن المشروع يستهدف 433 ألف و 453 طالب وطالبة في الف و 62 مدرسة موزعة على 27 مديرية في 10 محافظات " أمانة العاصمة ، تعز ، صعدة ، حجة ، المحويت ، صنعاء ، اب ، الحديدة ، ذمار ، عمران " .

وتطرق إلى دور مشروع الوجبة الخفيفة في توفير حصة غذائية يومية لأبنائنا الطلاب واسهامه في التخفيف من أعباء المصاريف الدراسية لأولياء الأمور في ظل تدني مستوى الدخل ، مثمنا اسهامات برنامج الأغذية العالمي في دعم المشروع .

سبأ
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