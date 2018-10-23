محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل ريمة : مناقشة القضايا والمواضيع التي تهم الشأن المحلي بمديرية الجعفرية ريمة-سبأ:







ناقش اجتماع للمكتب التنفيذي والمجلس المحلي بمديرية الجعفرية اليوم برئاسة وكيل المحافظة لشؤون الخدمات والتنمية عبدالله الضبيبي عددا من القضايا والمواضيع التي تهم الشان المحلي بالمديرية.



واستعرض الاجتماع الذي حضره مستشار المحافظ اسماعيل الوليدي، تقرير مدير عام المديرية جميل روبع حول احتياجات المديرية في مجال الطرقات والمياه والجوانب الأخري التي تخدم ابناء المديرية في ظل الظروف الراهنة وكذا احتياجات أبناء المديرية من دعم المنظمات المانحة والداعمة بالمجال الغذائي والأيوائي لاسيما تلك الأسر النازحة من محافظة الحديدة.



وتطرق روبع في تقريره إلى آلية عمل التحشيد للجبهات ورفدها بالمقاتلين من أبناء الجعفرية للدفاع عن الأرض والعرض.



وتناول الاجتماع مستوى أداء فروع المكاتب الايرادية في تحصيل الموارد المالية لاسيما الجوانب الضريبية والزكوية.



وأكد الوكيل الضبيبي أهمية تفعيل دور فروع المكاتب بما يمكنها من القيام بدورها في خدمة المواطنين ، مشيراً إلى ضرورة تحصيل الايرادات بما يمكن الأجهزة الحكومية من تقديم الخدمات وتلبية احتياجات المواطنين في المديرية.



وشدد الوكيل الضبيبي على دور الأجهزة الأمنية في مساندة فرع مكتب الواجبات الزكوية في تحصيل الزكاة وضبط الممتنعين وكذا تحصيل متأخرات الأعوام السابقة والتعاون مع الضرائب بضبط الممتنعين عن تسليمها.



وأكد وكيل ريمة استعداد قيادة المحافظة مساندة جهود السلطة المحلية بالمديرية بما يمكنها من تلبية تطلعات المواطنين واحتياجاتهم ..لافتا إلى أهمية اضطلاع أعضاء المجلس المحلي والمكتب التنفيذي والشخصيات الاجتماعية بواجبهم في تعزيز الأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي والتحشيد للجبهات لاسيما جبهة الساحل الغربي.

سبأ [23/أكتوبر/2018]سبأ