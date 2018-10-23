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آخر تحديث: الثلاثاء، 23 - أكتوبر - 2018 الساعة 11:43:56ص
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كندا: مستعدون لتجميد صفقة أسلحة كبرى مع السعودية إذا اقتضت الضرورة
[23/أكتوبر/2018]
أوتاوا – سبأ:

قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو إن بلاده مستعدة لتجميد صفقة أسلحة كبرى مع السعودية إذا توصلت إلى أن السعودية أساءت استخدام الأسلحة، وسط ضغط متزايد لمعاقبة الرياض على مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

ويشير حديث ترودو أمس الإثنين إلى أن أوتاوا ربما تعلق عقدا أُبرم في عام 2014 وفازت بموجبه الوحدة الكندية لشركة جنرال دينامكس الأمريكية بتوريد مركبات مدرعة خفيفة للسعودية. وتصل قيمة هذه الصفقة إلى 13 مليار دولار.

وقال ترودو أمام البرلمان "نطالب بشدة ونتوقع أن تستخدم الصادرات الكندية بطريقة تحترم حقوق الإنسان بصورة كاملة.. جمدنا تصاريح تصدير من قبل عندما كانت لدينا مخاوف من احتمال إساءة استخدامها ولن نتردد في فعل ذلك مجددا".

وندد ترودو بمقتل خاشقجي وقال إن وزيرة الخارجية كريستيا فريلاند تجري محادثات مع حلفاء كندا لبحث الخطوات المقبلة.

وقال مكتب ترودو في بيان إنه عقد يوم الاثنين اجتماعا خاصا لوزراء ومسؤولين بالحكومة لمناقشة هذا الأمر.

وقالت فريلاند للصحفيين "هناك أسئلة مهمة للغاية ينبغي طرحها بشأن مجمل العلاقات مع السعودية".

والعلاقات متوترة بين كندا والرياض منذ نشوب أزمة دبلوماسية هذا العام بسبب حقوق الإنسان.

سبأ
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