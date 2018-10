Saudi Aggression War against Yemen اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل Saudi airstrike hit Hodeidah airport



HODEIDAH, Oct 23 (Saba) - The US-backed-Saudi aggression coalition warplane launched four air raids on Hodeidah province, a security official told Saba on Tuesday.



The strike targeted East of Hodeidah international airport, said the official.







Mona M

Saba [23/أكتوبر/2018]Saba