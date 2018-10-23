رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الدوري الإنجليزي.. أرسنال يهزم ليستر سيتي بثلاثية

حقق فريق أرسنال فوزًا مهمًا على حساب ضيفه ليستر سيتي، بثلاثية لهدف مساء امس، في ختام مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، على ملعب "الإمارات".



وتقدم ليستر في البداية بهدف عكسي عن طريق هيكتور بيليرين في مرماه بالدقيقة 31، وتعادل مسعود أوزيل لآرسنال في الدقيقة 45، بينما أحرز الهدفين الثاني، والثالث بيير أوباميانج بالدقيقتين 63، و66 على التوالي.



وارتفع رصيد أرسنال إلى 21 نقطة في المركز الرابع، وبفارق الأهداف عن توتنهام الثالث، بينما توقف رصيد ليستر عند 12 نقطة بالمركز 11.

سبأ [23/أكتوبر/2018] لندن – سبأ:سبأ