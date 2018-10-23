عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل ظريف:واشنطن لا تحترم القوانين الدولية والاتفاقات التي توقع عليها طهران-سبأ:

أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن الولايات المتحدة لا تحترم القوانين والقرارات الدولية ولا تقيم وزنا للاتفاقيات التي توقع عليها وهو ما ينسف فائدة ونتائج أي محادثات معها.



وقال ظريف خلال جلسة لمجلس الشورى الإسلامي الإيراني اليوم: “إن طهران باستطاعتها أن تتخطى إجراءات الحظر الأميركي وهناك الكثير من الدول أبدت استعدادها للتعاون التجاري معها”.



وشدد ظريف على أن إيران تتخذ قراراتها بناء على تقييم مصالحها القومية وأمنها الوطني ولا تعول أبدا على جداول زمنية معينة.



وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن في أيار الماضي انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الموقع بين إيران ومجموعة خمسة زائد واحد عام 2015 وإعادة العمل بالعقوبات على طهران رغم معارضة الاتحاد الأوروبي لذلك.

سبأ [23/أكتوبر/2018]سبأ