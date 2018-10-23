ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الثلاثاء، 23 - أكتوبر - 2018 الساعة 11:43:56ص
دك تجمعات العدو السعودي ومرتزقته و عمليات عسكرية على مواقعهم
استهدفت القوتين الصاروخية والمدفعية تجمعات العدو ومرتزقته ، وعمليات هجومية على مواقعهم وكسر زحوفات أسفرت عن قتلى وجرحى في صفوفهم وتدمير آلياتهم خلال الـ 24 ساعة الماضية.
ظريف:واشنطن لا تحترم القوانين الدولية والاتفاقات التي توقع عليها
أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن الولايات المتحدة لا تحترم القوانين والقرارات الدولية ولا تقيم وزنا للاتفاقيات التي توقع عليها وهو ما ينسف فائدة ونتائج أي محادثات معها.
الأمم المتحدة تحذر من مجاعة قد تطال 14 مليون شخص في اليمن
حذرت الأمم المتحدة من تفاقم الأوضاع الإنسانية في اليمن.. مشيرة إلى أن 14 مليون شخص قد يصبحون على شفا المجاعة خلال الأشهر القادمة في حال استمرت الأوضاع على حالها .
ريال مدريد يصدر حكمه النهائي على مدربه عبر الصحافة
رغم إعلان عدد من نجوم ريال مدريد الإسباني تمسكهم ببقاء جولين لوبتيغي، يبدو أن المدير الفني الذي عُيّن في منصبه في يونيو الماضي على شفا الإقالة، والتمهيد جاء من الصحافة.
آخر الأخبار:
كندا: مستعدون لتجميد صفقة أسلحة كبرى مع السعودية إذا اقتضت الضرورة
سيناتور أمريكي يطالب بطرد السفير السعودي من واشنطن فوراً
الدوري الإنجليزي.. أرسنال يهزم ليستر سيتي بثلاثية
مديرة المخابرات الأمريكية تتوجه إلى تركيا
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  عربي ودولي
مديرة المخابرات الأمريكية تتوجه إلى تركيا
[23/أكتوبر/2018]
واشنطن-سبأ:

توجهت مديرة الاستخبارات المركزية الأمريكية "سي آي إيه"، جينا هاسبل إلى تركيا لعقد مباحثات بشأن التحقيقات المتعلقة بمقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، داخل قنصلية بلاده بإسطنبول.

ووفقا لصحيفة "واشنطن بوست"، فإن مديرة الاستخبارات الأمريكية "سي أي إيه"، جينا هاسبل، غادرت، أمس الاثنين، الولايات المتحدة الأمريكية إلى تركيا، وسط الجدل الكبير المثار عقب إعلان المملكة العربية السعودية روايتها بشأن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وأوضحت الصحيفة، أن "وصول مديرة الاستخبارات الأمريكية إلى تركيا يشير إلى أن الولايات المتحدة تبذل جهودا من أجل الوصول إلى المعلومات التي تمتلكها تركيا بشأن الواقعة، ومن بينها ما قالت مصادر تركية رسمية أنه تسجيل للحظات القتل".

ولكن حتى الأن لم يصدر عن الجانب التركي أي معلومات بهذا الخصوص.

وتأتي زيارة هاسبل قبل ساعات من خطاب مقرر أن يلقيه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حول أزمة الصحفي السعودي.

يذكر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أعلن، في وقت سابق، عزمه الإدلاء بتفاصيل مقتل خاشقجي، اليوم الثلاثاء، خلال اجتماع الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية الحاكم، قائلا: "سأشرح التفاصيل وسنظهر الحقيقة بكل وضوح"، وأضاف، "لماذا جاء 15 شخصا إلى تركيا، ولماذا تم اعتقال 18 في السعودية، ينبغي شرح ذلك بالتفصيل".

سبأ
  المزيد من (عربي ودولي)
كندا: مستعدون لتجميد صفقة أسلحة كبرى مع السعودية إذا اقتضت الضرورة
سيناتور أمريكي يطالب بطرد السفير السعودي من واشنطن فوراً
ظريف:واشنطن لا تحترم القوانين الدولية والاتفاقات التي توقع عليها
إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال واعتقال 12 آخرين بالضفة الغربية
الصين تفتتح رسميًا أطول جسر بحري يربط هونج كونج مع البر الرئيسي
رئيس الوزراء اللبناني المكلف يؤكد مواصلة جهوده لتشكيل حكومة جديدة
اليابان : نراقب عن كثب انسحاب واشنطن من معاهدة الحد من الصواريخ
مقتل 8 أشخاص في اشتباكات بكشمير في الهندية
مصرع شخصين في غرق قارب يقل مهاجرين قبالة سواحل تركيا
الكرملين: روسيا سترد بالمثل إذا طورت أمريكا صواريخ متوسطة المدى

العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يشن أربع غارات على الحديدة
[23/أكتوبر/2018]
إصابة مواطنين اثنين بغارة لطيران العدوان في حجة
[23/أكتوبر/2018]
غارات جوية وقصف صاروخي للعدو على ثلاث محافظات
[23/أكتوبر/2018]
طيران العدوان يشن غارتين على نهم
[22/أكتوبر/2018]
استشهاد وإصابة عشرة مواطنين بغارات طيران العدوان في الحديدة وحجة
[22/أكتوبر/2018]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2018، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by