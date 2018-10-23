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آخر تحديث: الثلاثاء، 23 - أكتوبر - 2018 الساعة 11:43:56ص
دك تجمعات العدو السعودي ومرتزقته و عمليات عسكرية على مواقعهم
استهدفت القوتين الصاروخية والمدفعية تجمعات العدو ومرتزقته ، وعمليات هجومية على مواقعهم وكسر زحوفات أسفرت عن قتلى وجرحى في صفوفهم وتدمير آلياتهم خلال الـ 24 ساعة الماضية.
ظريف:واشنطن لا تحترم القوانين الدولية والاتفاقات التي توقع عليها
أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن الولايات المتحدة لا تحترم القوانين والقرارات الدولية ولا تقيم وزنا للاتفاقيات التي توقع عليها وهو ما ينسف فائدة ونتائج أي محادثات معها.
الأمم المتحدة تحذر من مجاعة قد تطال 14 مليون شخص في اليمن
حذرت الأمم المتحدة من تفاقم الأوضاع الإنسانية في اليمن.. مشيرة إلى أن 14 مليون شخص قد يصبحون على شفا المجاعة خلال الأشهر القادمة في حال استمرت الأوضاع على حالها .
ريال مدريد يصدر حكمه النهائي على مدربه عبر الصحافة
رغم إعلان عدد من نجوم ريال مدريد الإسباني تمسكهم ببقاء جولين لوبتيغي، يبدو أن المدير الفني الذي عُيّن في منصبه في يونيو الماضي على شفا الإقالة، والتمهيد جاء من الصحافة.
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العدوان السعودي على اليمن
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طيران العدوان يشن أربع غارات على الحديدة
[23/أكتوبر/2018]
الحديدة - سبأ:
شن طيران العدوان الأمريكي السعودي اليوم أربع غارات على الحديدة .
وأوضح مصدر أمني بالمحافظة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ ) أن طيران العدوان استهدف بأربع غارات شرق مطار الحديدة .
سبأ
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