عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الصين تفتتح رسميًا أطول جسر بحري يربط هونج كونج مع البر الرئيسي هونج كونج-سبأ:



افتتح اليوم رسميًا جسر (هونج كونج - تشوهاى – ماكاو) الذي يبلغ طوله 55 كيلومترًا في مراسم بمدينة تشوهاى الصينية التي يصل فيها الجسر إلى اليابسة في البر الرئيسي.



ويعد هذا الجسر الذي افتتحه الرئيس الصيني شي جين بينج أطول جسر (بحري) على مستوى العالم بعد جسر هايوان وينغداو(41.85)كم أما أطول جسر (بري- بحري) في العالم هو جسر دانيانغ-كونشان الكبير (164،8) وجميعها في الصين .



وأوضح نائب رئيس الوزراء الصيني هان تشنج أن هذا الجسر سيسهل تطوير مبدأ " دولة واحدة ونظامين" وسيساعد على عملية تكامل هونج كونج وماكاو مع البر الرئيسي ،كما انه سيُسهّل على الأشخاص من جميع الأماكن الثلاثة تبادل أكبر في الاقتصاد والتجارة وسيعمل على تعزيز القدرة التنافسية لدلتا نهر " بيرل".

سبأ [23/أكتوبر/2018]سبأ