محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل دك تجمعات العدو السعودي ومرتزقته و عمليات عسكرية على مواقعهم



استهدفت القوتين الصاروخية والمدفعية تجمعات العدو ومرتزقته ، وعمليات هجومية على مواقعهم وكسر زحوفات أسفرت عن قتلى وجرحى في صفوفهم وتدمير آلياتهم خلال الـ 24 ساعة الماضية .



وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ ) أن القوة الصاروخية أطلقت صاروخاً من نوع زلزال1 على تجمعات للمرتزقة في صحراء الأجاشر بنجران ،واستهدف قصف مدفعي مواقعاً للجنود السعوديين في رقابة مراش ومثلث العشة .



ولفت المصدر إلى أن سلاح الجو المسير نفذ هجوماً على تجمعات للمرتزقة قبالة نجران بطائرة قاصف1.



وفي جيزان دكت مدفعية الجيش واللجان الشعبية تجمعات للجنود السعوديين في مركز القرنع وموقع المشبه ،كما استهدفت تجمعات للمرتزقة قبالة منفذ علب بعسير محققة إصابات مباشرة .



وأشار المصدر إلى تدمير وإحراق 14 آلية عسكرية وتسع مدرعات خلال عملية واسعة للجيش و اللجان على مواقع الغزاة والمرتزقة جنوب كيلو 16 بالساحل الغربي انتهت بتطهير المواقع بالكامل وسقوط عشرات القتلى والجرحى .



كما تصدر أبطال الجيش واللجان لمحاولة تسلل للغزاة و المرتزقة شرق حيس ما أدى الى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم .



وفي مأرب قتل وجرح عدد من المرتزقة بعملية إغارة على مواقعهم في جبهة المخدرة بمديرية صرواح ،واستهدف قصف مدفعي مواقع المرتزقة في التباب السود في جبهة الضيق بالمديرية نفسها محققاً إصابات مباشرة.



وذكر المصدر أن قصفاً مدفعياً استهدف تجمعات وخيام المرتزقة خلف تبة عدن وتبة اخرة بالجرشب في محافظة الجوف أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم ،وتم إفشال محاولة تسلل للمرتزقة في منطقة السلان بـالمتون وتكبيدهم خسائر في الأرواح والعتاد .



كما تكبد المرتزقة خسائر بشرية بعملية هجومية على مواقعهم في أطراف عيدة الشرقية بنهم ،منوها ً الى انه تم استهداف تعزيزات المرتزقة خلال العملية .



وأكد المصدر مصرع العديد من المرتزقة بعملية هجومية استهدفت مواقعهم في الخدار السود بجبهة قانية في محافظة البيضاء ، و استهدف قصف مدفعي تجمعات وخيام للمرتزقة بالجبهة نفسها وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم .



كما لقي عدد من المرتزقة مصرعهم وأصيب آخرون بتفجير في موقع كانوا يتمركزن فيه في جبهة الزاهر بالمحافظة نفسها .



وحسب المصدر نفذ الجيش و اللجان عملية هجومية على مواقع المرتزقة في جبهة الصلو بمحافظة تعز أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم ، وتم كسر زحف للمرتزقة في المفاليس بحيفان ومصرع وإصابة عدد منهم .



ولقي عدد من المرتزقة مصرعهم خلال إفشال محاولة تسلل لهم في جبهة الكدحة بمديرية المعافر ،كما قتل وأصيب عدد من المرتزقة بتفجير أثناء محاولة تسلل على مواقع الجيش و اللجان في جبهة عصيفرة .



وأفاد المصدر أن مدفعية الجيش و اللجان استهدفت تجمعات لمرتزقة الجيش السعودي في صحراء ميدي وغرب حيران بمحافظة حجة محققة وإصابات مباشرة.

سبأ [23/أكتوبر/2018] محافظات - سبأ:سبأ