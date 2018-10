Saudi Aggression War against Yemen اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل Qasef-1 drone targets Saudi-paid mercenaries troops near Najran







NAJRAN, Oct 23 (Saba) – Yemeni drone Qasef-1 carried out an attack on Saudi-paid mercenaries troops near Najran, an official in the Yemeni drone told Saba.

The drone waged airstrikes with Qasef-1 on the mercenaries troops near Najran, said the official on Monday.

Eman al-Mutawakel





Saba [23/أكتوبر/2018]Saba