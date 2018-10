Saudi Aggression War against Yemen اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل Two Saudi-led airstrikes hit Marib



MARIB, Oct 23 (Saba) – US-backed, Saudi-led aggression coalition’s fighter jets waged two raids on Marib province, a local official told Saba on Tuesday.



The hostile airstrikes hit Yam area in Nehm district in the province, leaving damage to farms and property of citizens.







Mona Zaid

