[23/أكتوبر/2018]
محافظات - سبأ:
استهدف العدوان الأمريكي السعودي بالغارات الجوية والقصف الصاروخي والمدفعي محافظات صعدة ، الحديدة وصنعاء خلال الـ 24 ساعة الماضية .
وأوضح مصدر أمني لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران العدوان شن غارة على منطقة الصوح بمديرية كتاف في محافظة صعدة ، فيما فتح حرس الحدود السعودي نيران أسلحتهم الثقيلة على الطريق العام في منطقة الرقو بمديرية منبه الحدودية .
واستهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي مكثف منازل ومزارع المواطنين في مديرية باقم .
وأشار المصدر إلى أن الطيران المعادي شن غارة على مديرية الحالي في محافظة الحديدة ، و غارتين على مديرية نهم بمحافظة صنعاء .
سبأ