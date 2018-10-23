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آخر تحديث: الثلاثاء، 23 - أكتوبر - 2018 الساعة 09:10:09ص
غارات جوية وقصف صاروخي للعدو على ثلاث محافظات
استهدف العدوان الأمريكي السعودي بالغارات الجوية والقصف الصاروخي والمدفعي محافظات صعدة ، الحديدة وصنعاء خلال الـ 24 ساعة الماضية .
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  محلي
غارات جوية وقصف صاروخي للعدو على ثلاث محافظات
[23/أكتوبر/2018]
محافظات - سبأ:

استهدف العدوان الأمريكي السعودي بالغارات الجوية والقصف الصاروخي والمدفعي محافظات صعدة ، الحديدة وصنعاء خلال الـ 24 ساعة الماضية .

وأوضح مصدر أمني لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران العدوان شن غارة على منطقة الصوح بمديرية كتاف في محافظة صعدة ، فيما فتح حرس الحدود السعودي نيران أسلحتهم الثقيلة على الطريق العام في منطقة الرقو بمديرية منبه الحدودية .

واستهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي مكثف منازل ومزارع المواطنين في مديرية باقم .

وأشار المصدر إلى أن الطيران المعادي شن غارة على مديرية الحالي في محافظة الحديدة ، و غارتين على مديرية نهم بمحافظة صنعاء .

سبأ
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