محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل غارات جوية وقصف صاروخي للعدو على ثلاث محافظات محافظات - سبأ:



استهدف العدوان الأمريكي السعودي بالغارات الجوية والقصف الصاروخي والمدفعي محافظات صعدة ، الحديدة وصنعاء خلال الـ 24 ساعة الماضية .



وأوضح مصدر أمني لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران العدوان شن غارة على منطقة الصوح بمديرية كتاف في محافظة صعدة ، فيما فتح حرس الحدود السعودي نيران أسلحتهم الثقيلة على الطريق العام في منطقة الرقو بمديرية منبه الحدودية .



واستهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي مكثف منازل ومزارع المواطنين في مديرية باقم .



وأشار المصدر إلى أن الطيران المعادي شن غارة على مديرية الحالي في محافظة الحديدة ، و غارتين على مديرية نهم بمحافظة صنعاء .

سبأ [23/أكتوبر/2018]سبأ