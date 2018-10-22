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النصيري يعزي وزير التعليم العالي والبحث العلمي
[23/أكتوبر/2018] صنعاء - سبأ :
بعث عضو المجلس السياسي الأعلى ناصر النصيري برقية عزاء ومواساة إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي حسين حازب ، في وفاة نجله وابن أخيه وصهره .
وعبر النصيري في برقيته عن تعازيه القلبية الحارة ومواساته المخلصة للوزير حازب وإلى كافة آل حازب وآل الحليسي وكافة قبيلة مراد ، بهذا المصاب الجلل في وفاة الولد عبدالرب حسين حازب ، ورفقاه علي عبدربه حازب و ناصر الحليسي ، إثر حادث مروري مؤسف .
سائلا الله تعالى أن يتغمّدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، وينعم عليهم بعفوه ورضوانه ،ويلهم أبوه وجميع الأهل والاصدقاء عظيم الصبر والسلوان والسكينة .. إنا لله وإنا إليه راجعون.
سبأ