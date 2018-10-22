ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الإثنين، 22 - أكتوبر - 2018 الساعة 11:03:02م
الرئيس المشاط يعزي الوزير حازب
بعث رئيس المجلس السياسي الاعلى الاخ مهدي المشاط ، برقية عزاء ومواساة إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي حسين حازب في وفاة نجله عبدربه وابن أخيه علي وصهره ناصر، الذين وافتهم المنية إثر حادث مروري مؤسف على طريق مأرب - سيئون.
الاحتلال يعتقل 14 فلسطينيا ومستوطنون يعتدون على ممتلكات فلسطينيين في الضفة الغربية
شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الاثنين، حملة مداهمات واعتقالات واسعة طالت 14 مواطنا فلسطينيا من مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة.
النفط يرتفع بفعل عقوبات إيران
صعدت أسعار النفط اليوم الاثنين ومن المتوقع شح الأسواق فور بدء تنفيذ العقوبات الأمريكية على صادرات الخام الإيرانية الشهر القادم.
ريال مدريد يصدر حكمه النهائي على مدربه عبر الصحافة
رغم إعلان عدد من نجوم ريال مدريد الإسباني تمسكهم ببقاء جولين لوبتيغي، يبدو أن المدير الفني الذي عُيّن في منصبه في يونيو الماضي على شفا الإقالة، والتمهيد جاء من الصحافة.
آخر الأخبار:
توزيع أوعية لحفظ وتنقية المياه على النازحين بالحديدة
وقفات احتجاجية بمدارس صنعاء تندد بجرائم العدوان
وقفة غاضبة لأبناء مدينة الحديدة تدين استمرار جرائم العدوان
قصف مدفعي يستهدف تجمعات وخيام المرتزقة في جبهة قانية بالبيضاء
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
توزيع أوعية لحفظ وتنقية المياه على النازحين بالحديدة
[22/أكتوبر/2018]
الحديدة - سبأ :

استكملت مؤسسة الشعب الاجتماعية للتنمية بالشراكة مع مؤسسة يمن ثبات، توزيع أوعية فخارية لحفظ وتنقية المياه على النازحين في مديريات المنصورية والسخنة وبيت الفقيه بمحافظة الحديدة.

و أشاد منسق الهيئة الوطنية لإغاثة النازحين في مديرية السخنة محمد معافى بالجهود التي تبذلها مؤسسة الشعب الاجتماعية للتنمية ومؤسسة يمن ثبات، واستمرارهم في تفقد النازحين الفارين من جحيم العدوان في مديريات الدريهمي والتحتيا ومنطقة كيلو 16 إلى السخنة والمنصورية وبيت الفقيه .. داعياً المؤسسات والمنظمات الخيرية إلى الإسهام في إغاثة النازحين ومد يد العون لهم كواجب إنساني ووطني

فيما أوضح مدير المشاريع الإنسانية في مؤسسة الشعب الاجتماعية للتنمية، محمد الجعدي أنه تم توزيع عدد 300 "فلتر" فخار لتنقية وتخزين المياه على النازحين في المديريات الثلاث، منها 60 مقدمة من فاعلة خير تم توزيعها في مديرية بيت الفقيه.

وأشار الجعدي إلى أن توزيع هذه الأوعية الخاصة بمياه الشرب يأتي ضمن المرحلة الرابعة من حملة إغاثة النازحين في محافظة الحديدة للعام 2018م .. لافتاً إلى أن هناك مشاريع أخرى ضمن الحملة سيتم تنفيذها خلال الأيام القليلة القادمة.

من جهته أوضح ممثل مؤسسة يمن ثبات وديع الحُشيشي بأن استهداف النازحين بالفلترات الفخارية الخاصة بحفظ وتنقية مياه الشرب يهدف للتخفيف من معاناة النازحين خصوصاً مع ارتفاع درجة الحرارة في هذه المديريات الساحلية.

سبـأ
  المزيد من (محلي)
وقفات احتجاجية بمدارس صنعاء تندد بجرائم العدوان
الرئيس المشاط يعزي الوزير حازب
وقفة غاضبة لأبناء مدينة الحديدة تدين استمرار جرائم العدوان
قصف مدفعي يستهدف تجمعات وخيام المرتزقة في جبهة قانية بالبيضاء
كسر زحف لمرتزقة العدوان في حيفان بتعز
تدشين توزيع أسطوانات الغاز عبر كروت بمدينة إب
تنفيذي البيضاء يناقش أداء المكاتب التنفيذية ومستوى تحصيل الموارد
مستشفى يريم العام يتسلم أجهزة طبية من منظمة الصحة العالمية
وكيل محافظة عمران وفريق صندوق الأمم المتحدة يطلعون على خدمات مستشفى عمران
حفل تكريمي بصنعاء لمنسقي ومدربي الزمالة العربية واليمنية في التخصصات الطبية
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يشن غارتين على نهم
[22/أكتوبر/2018]
استشهاد وإصابة عشرة مواطنين بغارات طيران العدوان في الحديدة وحجة
[22/أكتوبر/2018]
استشهاد وإصابة خمسة مواطنين بغارة لطيران العدوان بحجة
[21/أكتوبر/2018]
طيران العدوان يشن خمس غارات على مديرية الحالي بالحديدة
[21/أكتوبر/2018]
استشهاد وإصابة سبعة مواطنين بنيران العدو السعودي ومرتزقته
[21/أكتوبر/2018]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2018، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by