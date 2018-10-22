محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل توزيع أوعية لحفظ وتنقية المياه على النازحين بالحديدة الحديدة - سبأ :

استكملت مؤسسة الشعب الاجتماعية للتنمية بالشراكة مع مؤسسة يمن ثبات، توزيع أوعية فخارية لحفظ وتنقية المياه على النازحين في مديريات المنصورية والسخنة وبيت الفقيه بمحافظة الحديدة.



و أشاد منسق الهيئة الوطنية لإغاثة النازحين في مديرية السخنة محمد معافى بالجهود التي تبذلها مؤسسة الشعب الاجتماعية للتنمية ومؤسسة يمن ثبات، واستمرارهم في تفقد النازحين الفارين من جحيم العدوان في مديريات الدريهمي والتحتيا ومنطقة كيلو 16 إلى السخنة والمنصورية وبيت الفقيه .. داعياً المؤسسات والمنظمات الخيرية إلى الإسهام في إغاثة النازحين ومد يد العون لهم كواجب إنساني ووطني



فيما أوضح مدير المشاريع الإنسانية في مؤسسة الشعب الاجتماعية للتنمية، محمد الجعدي أنه تم توزيع عدد 300 "فلتر" فخار لتنقية وتخزين المياه على النازحين في المديريات الثلاث، منها 60 مقدمة من فاعلة خير تم توزيعها في مديرية بيت الفقيه.



وأشار الجعدي إلى أن توزيع هذه الأوعية الخاصة بمياه الشرب يأتي ضمن المرحلة الرابعة من حملة إغاثة النازحين في محافظة الحديدة للعام 2018م .. لافتاً إلى أن هناك مشاريع أخرى ضمن الحملة سيتم تنفيذها خلال الأيام القليلة القادمة.



من جهته أوضح ممثل مؤسسة يمن ثبات وديع الحُشيشي بأن استهداف النازحين بالفلترات الفخارية الخاصة بحفظ وتنقية مياه الشرب يهدف للتخفيف من معاناة النازحين خصوصاً مع ارتفاع درجة الحرارة في هذه المديريات الساحلية.

سبـأ [22/أكتوبر/2018]سبـأ