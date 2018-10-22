الرئيس المشاط يعزي الوزير حازب بعث رئيس المجلس السياسي الاعلى الاخ مهدي المشاط ، برقية عزاء ومواساة إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي حسين حازب في وفاة نجله عبدربه وابن أخيه علي وصهره ناصر، الذين وافتهم المنية إثر حادث مروري مؤسف على طريق مأرب - سيئون. الاحتلال يعتقل 14 فلسطينيا ومستوطنون يعتدون على ممتلكات فلسطينيين في الضفة الغربية شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الاثنين، حملة مداهمات واعتقالات واسعة طالت 14 مواطنا فلسطينيا من مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة. النفط يرتفع بفعل عقوبات إيران صعدت أسعار النفط اليوم الاثنين ومن المتوقع شح الأسواق فور بدء تنفيذ العقوبات الأمريكية على صادرات الخام الإيرانية الشهر القادم. ريال مدريد يصدر حكمه النهائي على مدربه عبر الصحافة رغم إعلان عدد من نجوم ريال مدريد الإسباني تمسكهم ببقاء جولين لوبتيغي، يبدو أن المدير الفني الذي عُيّن في منصبه في يونيو الماضي على شفا الإقالة، والتمهيد جاء من الصحافة.