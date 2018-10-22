[22/أكتوبر/2018]
صنعاء - سبأ :
نظمت بمدارس مديريات محافظة صنعاء اليوم وقفات احتجاجية للتنديد بجرائم العدوان السعودي الأمريكي.
حيث نظم طلاب ومعلمو مدارس أرحب وبني حشيش والحصن والحيمتين وهمدان وقفات استنكرت تمادي العدوان في استهداف الشعب اليمني منذ ما يقارب أربع سنوات.
وأدان المشاركون استخدام تحالف العدوان للورقة الاقتصادية وحرب العملة في محاولة لتركيع الشعب اليمني.. محملين الولايات المتحدة الأمريكية والدول العظمى والمجتمع الدولي مسئولية تلاعب العدوان بالورقة الاقتصادية.
وأكدوا استمرار الصمود في مواجهة الغزاة والمعتدين ومواصلة العملية التعليمية.
سبـأ