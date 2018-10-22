محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وقفة غاضبة لأبناء مدينة الحديدة تدين استمرار جرائم العدوان الحديدة - سبأ :

نظم أبناء مدينة الحديدة اليوم وقفة احتجاجيه غاضبة تنديدا بجرائم العدوان المستمرة والتي كان آخرها جريمة استهداف محطة تعبئة الغاز المنزلي في مديرية الحالي.



واعلن المشاركون في الوقفة مواصلة الصمود ومشوار الجهاد المقدس حتى يتحرر كل شبر من الوطن من الغزاة والمحتلين .. معبرين عن غضبهم الشديد حيال مايقوم به طيران العدوان من جرائم واستهداف مباشر للمدنيين العزل ومنها جريمة إستهداف المواطنيين الأبرياء في مديرية الحالي بمدينة الحديدة أثناء تعبئة سياراتهم في إخدى محطات بيع الغاز.



وأستنكر المشاركون الصمت الدولي ومنظمة الأمم المتحدة تجاه تلك الجرائم التي يرتكبها تحالف العدوان ضد الشعب اليمني .. محملين الأمم المتحدة المسؤلية الكاملة في كل ما يتعرض له الشعب اليمني من جرائم إنسانية .



وأكدوا إستمرارهم في رفد الجبهات بالمال والرجال والثأر لكل الضحايا والأبرياء وملاحقة كل المتورطين في تلك الجرائم مهما طال الزمن حتى يتحقق النصر .



وباركوا إنتصارات الجيش واللجان الشعبية والأمنية .. داعين أبناء وقبائل اليمن إلى رص الصفوف وتوحيد الموقف والكلمة تجاه هذا العدوان الغاشم .



سبـأ [22/أكتوبر/2018]سبـأ